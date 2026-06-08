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மேற்காசியாவில் மீண்டும் பதற்றம் - ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற அறிவுறுத்தல்

மேற்காசியாவில் தாக்குதல்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளதால், ஈரானுக்கு இந்தியர்கள் பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு ஈரானில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஈரானின் தாக்குதலால் ​​இஸ்ரேலுக்கு மேலே வானில் பாய்ந்து செல்லும் ஏவுகணை
ஈரானின் தாக்குதலால் ​​இஸ்ரேலுக்கு மேலே வானில் பாய்ந்து செல்லும் ஏவுகணை (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 9:33 PM IST

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சென்னை: மேற்காசியாவில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற தேவையான உதவி எண்களை தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை ஆணையரகம் அறிவித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களுக்கான அவசர உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈரானின் எச்சரிக்கையை மீறி, பெய்ரூட்டின் தெற்கு புறநகர்ப் பகுதிகளில் இஸ்ரேல் படைகள் வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து சில மணி நேரங்களிலேயே ஈரான் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டது. இஸ்ரேல் விமானத் தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

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மேலும், ஈரானில் உள்ள தங்களது பெட்ரோகெமிக்கல் ஆலை மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பதிலடியாக, இஸ்ரேலின் ஹைபா பகுதியில் உள்ள பெட்ரோகெமிக்கல் ஆலை மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய போர் சூழ்நிலை காரணமாக, ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள மெஹ்ராபாத் விமான நிலையத்தில் அனைத்து சர்வதேச விமான சேவைகளும் மறு உத்தரவு வரும் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், அண்டை நாடான சிரியாவின் சிவில் விமான போக்குவரத்து ஆணையமும் டமாஸ்கஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
இதனிடையே, ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி அமைப்பு, செங்கடலில் இஸ்ரேல் கப்பல்களுக்கு முழுமையான தடை விதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மேற்காசியாவில் தாக்குதல்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளதால், ஈரானுக்கு இந்தியர்கள் பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு ஈரானில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்கள் மற்றும் இந்தியர்களுக்காக அவசர உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் (இந்தியா): 1800 309 3793, வெளிநாடுகளில் இருப்பவர்களை தொடர்புகொள்ள: +91 8069009901 / 08069009901 ஆகிய எண்கள் மூலம் தொடர்புகொண்டு தேவையான உதவிகளை பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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WEST ASIA CONFLICT
ISRAEL AND IRAN TRADE FIRE
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