தமிழ்நாட்டின் ஜவுளித்துறை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கு மாறுவதன் அவசியமும், நன்மைகளும்
ஒகு யூனிட் மின் உற்பத்திக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.6 வரை செலவிடப்பட்டாலும்கூட ஆண்டுக்கு ரூ. 2,320 கோடி முதல் ரூ. 3,250 கோடி வரை சேமிக்க முடியும்.
Published : June 4, 2026 at 10:02 PM IST
சென்னை: 'தமிழ்நாடு ஜவுளித் துறைக்கு கார்பன் உமிழ்வு இல்லா எதிர்காலத்தை உருவாக்குதல்' எனும் பெயரில் பெங்களூருவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் 'கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹாரிசன்ஸ்' ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஓர் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஜவுளித்துறை 'மாசற்ற புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி'-க்கு மாறுவதன் மூலம் ஆண்டுக்கு பல கோடி ரூபாய் வரை, அத்துறையால் சேமிக்க முடியும் என 'கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹாரிசன்ஸ்' (Climate risk horizons) எனும் பெங்களூருவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இதுகுறித்து, 'தமிழ்நாடு ஜவுளித் துறைக்கு கார்பன் உமிழ்வு இல்லா எதிர்காலத்தை உருவாக்குதல்' எனும் பெயரில் ஓர் ஆய்வறிக்கையையும் அது வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், 'தமிழ்நாடு ஜவுளித்துறைக்கு ஆடைகள் தயாரிக்க கொதிகலன்கள் மூலம் அதிக வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. இந்த அதீத வெப்பத்தை மரம் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களை எரிப்பதன் மூலமே ஜவுளித்துறைகள் பெறுகின்றன. இவ்வாறு மரம் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களை எரிப்பதால் அதிக மாசு வெளியேறி சுற்றுச்சூழல் கடுமையாகப் பாதிப்படைகிறது.
ஆகையால் சுற்றுச்சூழலுக்கு பயனளிக்கும் வகையில், ஜவுளித் துறையில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், மின்சார செலவையும், கார்பன் உமிழ்வையும் குறைத்து, சுற்றுச்சூழலின் தரநிலையை உயர்த்த முடியும்' என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 'தமிழ்நாட்டின் ஜவுளித் துறை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கு முழுமையாக மாறுவதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1,560 கோடி முதல் ரூ.3,250 கோடி வரையும், 100 சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்திற்கு மாறுவதன் மூலம் ரூ.2,320 கோடி முதல் ரூ.3,250 கோடி வரை சேமிக்க முடியும். மரம் அல்லது புதைபடிவ எரிபொருளைச் சார்ந்து இயங்கும் கொதிகலன்களை, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியில் இயங்கும் மின்சார கொதிகலன்களாக மாற்றுவதன் மூலம் ரூ.1,560 கோடி முதல் ரூ.2,770 கோடி வரை சேமிக்கலாம்.
இந்தியாவின் மொத்த ஜவுளி உற்பத்தியில் நான்கில் ஒரு பங்கு தமிழ்நாடு ஜவுளித்துறை பங்கு வகிக்கிறது. அத்துடன், மாநில பொருளாதாரத்திலும் இந்த துறை முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது. இதுதவிர, அதிக அளவிலான வேலை வாய்ப்புகளையும் இந்த துறை வழங்கி வருகிறது. எனினும், எரிபொருள் மற்றும் ஆற்றல் செலவுகளால் தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரிக்கும் ஓர் துறையாக தொடர்கிறது' என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையின் இணை ஆசிரியரான ராகேஷ் ரஞ்சன் கூறுகையில், "2017 முதல் ஜவுளி துறையின் ஏற்றுமதி சுமார் 740 கோடி அமெரிக்க டாலராக அப்படியே தேங்கி நிற்கிறது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கு மாறுவதால் ஜவுளித் துறையால் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாயை சேமிக்க முடியும். அத்துடன், உற்பத்தி விலையையும் பலமடங்காக குறைத்துக்கொள்ள முடியும். மேலும், சிறந்த விலையில் ஜவுளிப் பொருட்களை விற்று, மொத்த துறையும் மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெற முடியும்" என தெரிவித்தார்.
தரவுகளின்படி, உலக அளவில் இந்திய ஜவுளித் துறைதான் அதிக கார்பன் வளித்தடத்தைக் கொண்டதாக உள்ளது. ஒரு கிலோ ஜவுளி தயாரிக்க 12.5 கிலோ கார்பன் உமிழப்படுகிறது. இது வியட்நாமை விட 31 சதவீதமும், பங்களாதேஷைவிட 28 சதவீதமும், சீனாவைவிட 14 சதவீதமும் அதிகமாகும். அதுவே புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் மின்சார வெப்பத்திற்கு மாறுவதனால் இந்த உமிழ்வை மிகப் பெரிய அளவில் குறைக்க முடியும்.
இதேபோல், 100 சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சார்ந்த மின்சாரத்திற்கு மாறுவதன் மூலம் எவ்வளவு சேமிக்க முடியும் என்பதை ஆய்வாளர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர். அதன்படி, ஒரு யூனிட் மின்சார உற்பத்திக்கு ரூ. 5 முதல் ரூ. 6 வரை இதற்காக செலவிடப்பட்டாலும்கூட ஆண்டுக்கு ரூ.2,320 கோடி முதல் ரூ.3,250 கோடி வரை சேமிக்க முடியும் என கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹாரிசன்ஸை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
காடுகள் அழிப்பு
மேலும், 2019-2023 இடையிலான காலகட்டத்தில் ஜவுளி உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டங்களில் காடுகள் மிகப் பெரிய அளவில் அழிக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். முக்கியமாக கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஜவுளித்துறைக்காக 6.5 கோடி முதல் 10.8 கோடி வரையிலான மரங்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். ஆகையால், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு தமிழக ஜவுளித்துறை மாறுவதன் வாயிலாக காடுகள் அழிவதை மிகப் பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என அவர்கள் நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
காடுகள் அழிப்பை தடுக்கும் வகையிலும், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையிலும் மாநில அளவிலான ஜவுளி சங்கங்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தி அல்லது கொள்முதல் வழிமுறைகளை ஆராய வேண்டும் எனவும் கிளைமேட் ரிஸ்க் ஹாரிசன்ஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது.
அத்துடன், நிறுவனங்கள், அரசு அமைப்புகள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து மாநில அளவிலான கரிமநீக்கத் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும், இதற்கான கொள்கை ஆதரவு மற்றும் சலுகை நிதியைப் பெற முயல வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இத்துடன், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிக்க, சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் (MSME) உள்பட அனைத்து தொழில்துறைகளிலும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டை மாநில அரசு மற்றும் மாநில மின் கட்டுப்பாட்டாளர் எளிதாக்க வேண்டும் என்றும் இந்த ஆய்வறிக்கை பரிந்துரைக்கிறது.