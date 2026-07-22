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'பெருந்தலைவர் காமராஜர்' பெயரில் மாறும் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி முடிவு

காலை உணவுத் திட்டத்திற்காக நாளொன்றுக்கு மாணவர் ஒருவருக்கு ரூபாய் 12.71 செலவிடுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் (X/@CMOTamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 5:43 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 6:18 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பெயரை 'பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்' என மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் கிராம ஊராட்சி, மலைப் பகுதிகளில் உள்ள 1,545 அரசுத் தொடக்கப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 1,14,095 தொடக்கப் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு காலை உணவு வழங்குவதற்காக முதற்கட்டமாக முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆணையிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் நகர்புறப் பகுதிகள் (மாநகராட்சி/நகராட்சி/பேரூராட்சி) மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் செயல்படும் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகள், ஊரகப் பகுதிகளில் செயல்படும் அனைத்து அரசு நிதி உதவிப்பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிப் பகுதிகளில் செயல்படும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு, தற்போது 37,447 அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் பயிலும் 19,34,230 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

முதலமைச்சர் தலைமையில் ஜூன் 15- ஆம் தேதி அன்று சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தினை 6 முதல் 8- ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17- ஆம் தேதி முதல் விரிவாக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

சமூக நல இயக்குநர், இத்திட்டம் தொடர்பாக ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி, தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் 15,454 பள்ளிகளில் 6 முதல் 8- ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 15,14,274 மாணவ, மாணவிகள் பயனடையும் வகையில், இத்திட்டத்தினை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அனுமதியையும், இதற்கான தொடரும் செலவினத்திற்காக ரூபாய் 240.01 கோடியும், தொடரா செலவினத்திற்காக ரூபாய் 28.71 கோடியும் ஆக மொத்தம் ரூபாய் 268.72 கோடிக்கான நிதி அனுமதியையும் கோரியுள்ளார்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமூக நல இயக்குநரின் கருத்துருவினை அரசு கவனமுடன் பரிசீலனை செய்து ஆணையிடுகிறது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் செயல்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு 'பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்' என பெயரிடப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் 15,454 பள்ளிகளில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படுகிறது. மாணவ, மாணவிகளின் வருகை மற்றும் உணவு உட்கொள்வோரின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் 12,87,133 மாணவ, மாணவிகளுக்கு தலா ஒருவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூபாய் 12.71 செலவினம் என்ற அளவில் ஆண்டுக்கு 210 வேலை நாட்கள் பள்ளிகள் செயல்படும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, இத்திட்டத்திற்கு ஆண்டுதோறும் மொத்த உத்தேச செலவினமாக ரூபாய் 343,55,00,000 செலவிட நிதி அனுமதி வழங்கப்படுகிறது" என்று அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் வரவேற்பு: இதனிடையே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் பெயரை காலை உணவுத் திட்டத்திற்குச் சூட்டிய தமிழக முதலமைச்சருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்! படிக்க வைக்கும் கல்விக்கு பாடுபட்ட பெருந்தலைவருக்குச் செய்யும் முறையான மரியாதை!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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Last Updated : July 22, 2026 at 6:18 PM IST

TAGGED:

முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம்
TN GOVERNMENT
தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
SCHOOL STUDENTS
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