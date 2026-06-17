'நான் முதல்வன் திட்டம்' பெயர் மாற்றம்: விஜய்யின் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி என திமுக விமர்சனம்
முந்தைய அரசின் திட்டங்களை பெயர் மாற்றி ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவதற்கு எதற்குப் புதிதாக ஒரு முதலமைச்சர்? என்று திமுகவின் ஐடி விங்க் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
Published : June 17, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை அழிக்கத் துடிப்பது TVK விஜய்யின் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி என்று திமுக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் உயர்க்கல்விச் செல்வதற்கும், டிஎன்பிஎஸ்சி, யுபிஎஸ்சி போன்றத் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கும், வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பதற்கும் ஊக்கத்தொகையுடன் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் 'நான் முதல்வன் திட்டம்'. இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஏராளமான மாணவர்கள், வெளிநாடுகளில் இலவசமாக உயர்கல்வியைப் பயில்வதற்கு வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். அதேபோல், டிஎன்பிஎஸ்சி, யுபிஎஸ்சி தேர்வுகளிலும் ஏராளமான மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், 'நான் முதல்வன் திட்டம்' தொடர்பான சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் நான் முதல்வன் என்ற வார்த்தையை நீக்கிவிட்டு 'TNSkill Corporation' என்று பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், நான் முதல்வன் திட்டம் தொடர்பான பழைய பதிவுகள் மற்றும் வீடியோக்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளன. அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு திமுகவின் ஐடி விங்க் தவெக அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக திமுக ஐடி விங்கின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை அழிக்கத் துடிக்கும் TVK விஜய்யின் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி! லட்சக்கணக்கான தமிழக இளைஞர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் நவீன திறன் பயிற்சிகளை வழங்கி, அவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்த 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் பெயரைக் கேட்டாலே இந்த 'மங்குனி' அரசாங்கத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு நடுக்கம்?
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை அழிக்கத் துடிக்கும் TVK விஜய்யின் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி!— DMK IT WING (@DMKITwing) June 17, 2026
லட்சக்கணக்கான தமிழக இளைஞர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் நவீன திறன் பயிற்சிகளை வழங்கி, அவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்த 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் பெயரைக்… pic.twitter.com/hLcqHYl4qV
முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த தமிழக மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு அடித்தளமிட்ட ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு முடக்கப் பார்க்கிறதா இந்த TVK அரசு? முந்தைய அரசின் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ X (Twitter) தளத்தில் @naanmudhalvan_ என்ற User ID-ஐ அப்படியே வைத்துக்கொண்டே, கணக்கின் பெயரை மட்டும் 'TNSkill Corporation' எனத் திருட்டுத்தனமாக மாற்றியுள்ளனர்!
அதுமட்டுமா? மே 15- ஆம் தேதிக்கு முந்தைய அனைத்து அதிகாரப்பூர்வப் பதிவுகளும், வீடியோக்களும் கூண்டோடு அழிக்கப்பட்டுள்ளன! அரசு திட்டங்களின் Official Social Media Posts என்பவை ஒரு மாநிலத்தின் பொது ஆவணம் (Public Record). எத்தனை லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெற்றார்கள்? என்னென்ன பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன? என்னென்ன புதிய தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன? இவை அனைத்துமே தமிழகத்தின் வரலாறு.
அதற்கான அத்தனை அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களையும் இரவோடு இரவாக அழிப்பது 'Public Accountability'-ஐ ஒழித்துக் கட்டும் அப்பட்டமான ஜனநாயகப் படுகொலை! இதுதான் நீங்கள் மேடையில் முழங்கிய Democratic Transparency-ஆ? மேடைக்கு மேடை "Democratic Transparency, வெளிப்படைத்தன்மை" என்று விவேகானந்தர் ரேஞ்சுக்கு வாய்கிழிய வசனம் பேசிய 'இன்ஸ்டா அரசன் 24ஆம் புலிகேசி' செய்திருக்கும் அயோக்கியத்தனத்தைப் பாருங்கள்! ஏற்கனவே மக்கள் வரிப்பணத்தில் உருவாக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு திட்டத்தின் ஆவணங்களை அழித்துவிட்டு, அதில் தங்கள் கட்சியின் ஸ்டிக்கரை ஒட்டி "இது என் சாதனை" என்று மார்தட்டிக் கொள்ளும் இந்த 'காபி-பேஸ்ட்' அரசியலுக்குப் பெயர்தான் உங்களின் மாற்று அரசியலா?
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முந்தைய அரசின் திட்டங்களை அப்படியே பெயர் மாற்றி ஸ்டிக்கர் ஒட்ட, எதற்குப் புதிதாக ஒரு முதலமைச்சர்? முந்தைய அரசு செய்த நல்ல திட்டங்களை நேர்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு, அதைத் தொடர்வதுதான் ஒரு உண்மையான ஆளுமை! அதை விடுத்து, உங்கள் IT Wing-ஐ விட்டுப் பழைய பதிவுகளை அழிப்பதும், வரலாற்றைத் திரிப்பதும் உங்களின் நிர்வாகத் திறமையின்மையையே காட்டுகிறது. CM Saar! உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரீல்ஸை அழிப்பதுபோல, தமிழக மாணவர்களின் உழைப்பையும், வரலாற்றையும் அழித்துவிட முடியாது! அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காகத் தமிழக இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்போடு விளையாடுவதை உடனே நிறுத்துங்கள்!" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.