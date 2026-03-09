அதிமுக எம்பி தம்பிதுரையின் கல்வி நிறுவனம் ஆக்கிரமித்த நிலத்தை மீட்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு
சென்னை: அதிமுக எம்.பி தம்பிதுரையின் கல்வி நிறுவனம் ஆக்கிரமித்த அரசு நிலத்தை உடனடியாக மீட்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையை அடுத்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் கோனம்பேடு கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, கல்வி நிறுவனம் மற்றும், மாணவ - மாணவிகள் தங்கும் விடுதியை கட்டி உள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை அதிமுக எம்பியுமான தம்பிதுரையின் கல்வி நிறுவனத்துக்கு எதிராக அந்த கிராம மக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
அதில், "அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தம்பிதுரை கலை அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தை அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டியுள்ளார். அதனால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்" என கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில், வட்டாட்சியர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், "கல்வி அறக்கட்டளையில் முன்னாள் அமைச்சர் தம்பிதுரை பொறுப்பில் இல்லை. அவரது மனைவி பானுமதி தான் அறக்கட்டளை உறுப்பினராக உள்ளார். கல்வி நிறுவனத்துக்காக பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்படவில்லை. சுமார் 32.26 ஏக்கர் பட்டா நிலத்தில் கல்வி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படவில்லை என்பதால் வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், நிலத்தை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம், கே. சுரேந்தர் அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் சர்வே அறிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் "சுற்றுச்சுவர், கல்லூரி கட்டடம் என சுமார் 2,476 சதுர மீட்டர் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம், கே. சுரேந்தர் அமர்வு, 12 வாரங்களுக்குள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆக்கிரப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டனர்.