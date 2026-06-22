அவையில் 'காம்ப்ரமைஸ்' என பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின்; ஆதங்கத்துடன் பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
காலை உணவுத் திட்டத்தை 8 ஆம் வகுப்பு வரை நீட்டிக்கப் போவதாக செய்திகளில் பார்த்தேன். எங்களின் இந்த திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ததற்கு வாழ்த்துகளும், நன்றிகளும்.
Published : June 22, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: கோட்டையை ஆளுநருக்கு விட்டுக் கொடுக்கும் அளவிற்கு என்ன சமரசம் (காம்ப்ரமைஸ்) நடைபெற்றது என மக்கள் கேட்க ஆரம்பித்துள்ளனர் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதால் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆதங்கத்துடன் பதிலளித்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூன் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி இரு தினங்களுக்கு நடைபெற்றது. சனி மற்றும் ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு, அவை இன்று (ஜூன் 22) மீண்டும் கூடியது. ளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான இன்றைய விவாதத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர், "முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திமுக சார்பாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். புதிய ஆட்சி அமைந்து சரியாக 40 நாட்கள் ஆகின்றன. ஆளுநர் உரையின்போது, இந்த 40 நாட்களில் அரசு கொண்டு வந்த சாதனை பற்றிய தகவல் வரும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், அதுபற்றிய எந்த தகவலும் எங்களின் காதுகளுக்கு வரவில்லை.
இதேபோல், ஆளுநர் உரையின்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கும்படி கூறியிருந்தேன். இதன்படி, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது. ஒரு முறை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், 2 முறை தேசிய கீதமும் பாடப்பட்டது.
இதுவரை கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த மரபை மீறி இரண்டு முறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டுள்ளது. இதே கோரிக்கையை இதற்கு முன்பு இருந்த ஆளுநர் திமுக ஆட்சி காலத்தின்போது வைத்திருந்தார். ஆனால், மு.க. ஸ்டாலின் மிக உறுதியாக இருந்து, இந்த அவையின் இறையான்மையை பாதுகாத்தார்.
பதவியேற்பு நிகழ்வு ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. அங்கு அவர் கேட்டுக் கொண்டதன்படி தேசிய கீதம், வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. ஆனால், ஆளுநர் உரை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் பணி செய்யும் சட்டமன்றத்தில் வாசிக்கப்பட்டது. இது நம்முடைய கோட்டை. இந்த கோட்டையை ஆளுநருக்கு கொடுக்கும் அளவிற்கு என்ன சமரசம் நடைபெற்றது என மக்கள் கேட்க ஆரம்பித்துள்ளனர்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர், "ஆளுநர் உரையின்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட வேண்டும் என்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக இருந்ததா? என்பதை நீங்கள் முதலில் பார்க்க வேண்டும். நாட்டுப்பண் இரண்டு முறை பாடப்பட்டதில் என்ன தவறு உள்ளது? என்று எனக்கு தெரியவில்லை.
நாட்டுப்பண் இரண்டு முறை பாடப்பட்டதை நீங்கள் தவறு என சொல்ல வருகிறீர்களா?, அப்படி தவறு என்றால் அது எந்த அடிப்படையில் தவறு என்று சொல்ல வருகிறீர்கள்? நம்மை பொறுத்தவரை தாய் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும். உறுதியாக நிற்க வேண்டும். இந்த அரசு எந்த சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தாமல், தாய் தமிழ் தான் முக்கியம் என்று தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாட வைத்தார்களா? இல்லையா?
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாட முடியாமல் வேறுவிதமாக இந்த அவையை திசை திருப்பப்பட்டு பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு ஆளானதை எல்லாம் 2022, 23, 24, 25, 26ஆம் ஆண்டுகளில் பார்த்துள்ளோம். இந்த ஆண்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாட வைத்து, தேசிய கீதத்தை இரு முறை பாடியதில் எந்த தவறும் இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை. அப்படி பாடியது தவறு என்று நீங்களும் கருதிவிடக் கூடாது என்று சொல்ல விரும்புகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டதைப் போல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது. பொதுவாக இந்த அவையில் இருக்கக்கூடிய மரபு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஒரு முறையும், நிகழ்ச்சியின் முடிவுக்கு பிறகு தேசிய கீதமும் பாடப்படும். இந்த முறை நாங்கள் கேட்பது, ஏன் தேசிய கீதம் இரண்டு முறை பாடப்பட்டது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும் இரண்டு முறை பாட ஆளுநரிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கலாம்"என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதல்வருக்கு உயிருக்கு நிகர். எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லக் கூடியது, தமிழக மக்களுக்கு தவறான தகவலாக சென்று விடக்கூடாது. தமிழ்நாடு மக்களின் எண்ணமே முதலமைச்சர் விஜய்யின் எண்ணம். கடந்த மூன்று, நான்கு வருடங்களாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இங்கு பாடப்படவில்லை" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர், "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது" என்றார். மீண்டும் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "ஆளுநர் முன்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படவில்லை. அவர் வெளியேறிய பின்னரே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் 'காம்ப்ரமைஸ்' என்ற வார்த்தை கடினமாக உள்ளது. எந்த சமரமும் இங்கு நடைபெறவில்லை. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது முதலமைச்சரின் வெற்றி" என தெரிவித்தார்.
மீண்டும் பேச தொடங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "தேசிய கீதம் இரண்டு முறை பாடப்பட்டது என்றால், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும் இரண்டு, மூன்று முறை பாடி இருக்கலாம். 'ஆட்டுக்கு தாடியும், நாட்டுக்கு ஆளுநரும் தேவையில்லை' என கூறியவர் அண்ணா. அவரை கொள்கை தலைவராக வைத்திருக்கும் நீங்கள், இன்று ஆளுநரை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர், "ஆளுநருக்கு மரியாதை மட்டுமே வழங்கப்பட்டது" என விளக்கம் அளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, "ஆளுநர் உரையில் உள்ள அனைத்து தகவலும் சமூக வலைதளங்களில் ஆளும்கட்சியினர் ரீல்ஸ் போட மட்டுமே உதவுமே தவிர, உண்மையான பிரச்னைகளுக்கு கை கொடுக்குமா என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை.
எங்களுடன் கூட்டணி கட்சியில் இருந்து வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தான் இந்த அரசு நடந்துக் கொண்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சி வரிசையில் மட்டுமல்ல, ஆளும் கட்சி வரிசையிலும் எங்கள் வாக்குகள் உள்ளன.
மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காலை உணவு திட்டத்தை 8 ஆம் வகுப்பு வரை நீட்டிக்கப் போவதாக செய்திகளில் பார்த்தேன். எங்களின் இந்த திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ததற்கு வாழ்த்துகளும், நன்றிகளும்.
அதேநேரத்தில், 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை இந்த அரசு முடக்க நினைப்பதாக கேள்விபட்டோம். இந்த திட்டம் மூலம் 41 லட்சம் மாணவர்கள் நேரடியாக பலனடைந்துள்ளனர். இதன் மூலம் பள்ளிக்கூடம் செல்லும் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி குறித்து ஆலோசனை வழங்கி உள்ளோம். முக்கியமாக யுபிஎஸ்சி மாதிரியான தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளை வழங்கியுள்ளோம்.
|இதையும் படிங்க: நேரலை சட்டப் பேரவை 3ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர்: சட்டப்பேரவையில் தண்ணீர் பாட்டில், டம்ளர் விவாதம் - உறுப்பினர்களிடையே கலகலப்பு
சென்ற ஆண்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வென்றவர்களில் 60இல் 56 பேர் நான் முதல்வன் திட்டம் மூலம் பயின்றவர்கள் ஆவர். இப்படிப்பட்ட திட்டத்தை கைவிட போவதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இதன் அவசியம் என்ன? என்று முதலமைச்சர் தமது பதிலுரையில் கூற வேண்டும்.
சமீபத்தில் டெல்லி சென்ற முதலமைச்சர், நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசியுள்ளார். கூட்டத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழு பற்றியும் பெருமையுடன் பேசினார். ஒரு மாத கால ஆட்சியில் இந்த சாதனைகளை எல்லாம் செய்துவிட முடியாது. இந்த சாதனைகள் அனைத்தும் யார் ஆட்சியில் நடைப்பெற்றவை என மக்களுக்கு தெரியும்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.