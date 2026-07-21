மதுரை அருகே 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இரும்பு உருக்காலை எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு
ஆதிகால குகை, இரும்பு உருக்காலை எச்சங்கள், பாறை ஓவியங்கள், வட்டக்கல் ஆகியவற்றை மதுரையைச் சேர்ந்த தொல்லியல் களஆய்வாளர் பேராசிரியர் து.முனீஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
Published : July 21, 2026 at 7:04 PM IST
BY சிவக்குமார்
மதுரை: மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் அருகே சுமார் 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்காலத்தைச் சேர்ந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்த ஆதிகால குகை, இரும்பு உருக்காலை செயல்பட்டதற்கான எச்சங்கள், வெண்சாந்து பாறை ஓவியங்கள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரையைச் சேர்ந்த தொல்லியல் களஆய்வாளர் பேராசிரியர் து.முனீஸ்வரன் தலைமையில் ஆய்வாளர்கள் ராஜேஷ் கண்ணன், பழனி, விக்னேஸ்வரன் ஆகியோரைக் கொண்ட குழுவினர், பேரையூர் மலைப்பகுதியில் மேற்பரப்பில் களஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்த ஆய்வில், பெருங்கற்காலத்தைச் சேர்ந்த நீண்ட குகை, வெண்சாந்து பாறை ஓவியங்கள், இரும்பு உருக்காலை செயல்பட்டதற்கான எச்சங்கள் ஆகியவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வுக்குப் பிறகு பேராசிரியர் து.முனீஸ்வரன் கூறியதாவது:
ஊரும் பேரும்
'மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள இன்றைய பேரையூர், பாண்டிய மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் சேர நாட்டிற்கும் பாண்டிய நாட்டிற்கும் இடையே வணிகப் பாதையில் முக்கியத்துவம் பெற்ற பகுதியாக இருந்துள்ளது. இந்த ஊர் சங்க கால பாண்டிய மன்னன் பெயரில், கடுங்கோன் மங்கலம் என்று அழைக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் கடுங்கோ மங்கலம் பேரையூர் என்று மருவியது.
ஆதிகால குகை
பேரையூர் மொட்டமலையின் மேற்கு பகுதியில் ஆதி கால குகை இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது. இந்த குகை மிக நீண்ட வடிவமுடையது. சுமார் 20 அடி நீளமும், 7 அடி அகலமும் கொண்ட நுழைவு வாயிலுடன் கூடிய இந்த குகையின் உட்புறங்களில் வெள்ளை நிறம் மற்றும் செஞ்சாந்து ஓவியங்கள் சிதிலமடைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன. இந்த ஓவியங்கள், ஆதிமனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்களோடு உள்ளன.
இக்குகை காலப்போக்கில் நீரோட்டத்தால் அழிந்ததுபோல் காணப்படுகிறது. இக்குகையை மனிதர்கள் தங்களது வாழ்விடமாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம். தற்போது இக்குகையே உமை பொந்து என அழைக்கப்படுகிறது.
பாறை ஓவியம்
ஆதிகால மனிதர்கள் தங்களை அச்சுறுத்தும் காட்டு மிருகங்கள், தான் கண்ட காட்சிகளை செஞ்சாந்து மற்றும் வெண்சாந்து ஓவியங்கள் மற்றும் குறியீடுகளால் பாறைகளில் வரைந்தனர். செஞ்சாந்து ஓவியம் காலத்தால் முற்பட்டது. வெண்சாந்து ஓவியம் என்பது வெப்பாலை என்ற மரத்திலிருந்து பால் எடுத்து இயற்கையாக கிடைக்கும் சுண்ணாம்பு கல் தோய்த்து சுண்ணாம்பு திரவமாக பிரித்து இரண்டையும் கலந்து விரல் மூலம் ஓவியமாக பாறையில் தீட்டப்படுவதாகும்.
பாறை ஓவியங்கள் மூன்று கோணங்களில் வரையப்பட்டு இருக்கும். பெரும்பாலும் விலங்கு உருவம் பக்கவாட்டு கோணத்திலும், மனித உருவம் நேர்க்கோட்டு கோணத்திலும் மீன் மற்றும் ஊர்வன பறவை கோணத்திலும் வரையப்பட்டு இருக்கும். இம்மலையின் தெற்கு பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட வெண்சாந்து பாறை ஓவியம், வேட்டையாடுதல், ஊர்வன வகை விலங்குகள் நகர்வு போன்ற காட்சிகளும், நீண்ட கழுத்து கொண்ட குச்சி வடிவத்தில் மனிதன் நடனமாடும் காட்சி மற்றும் குறியீடுகளும் வரையப்பட்டுள்ளன. இதன் காலம் சுமார் 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாகும்
இரும்பு உருக்கும் உலைகளை எரியூட்டுவதற்காக குழாய்கள் மூலம் காற்றை கொண்டு போக இவ்வமைப்பை பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இரும்பு உருக்கு கழிவுகளும், இரும்புத்துகள் படிமங்களும் அதிக அளவில் இங்கு காணப்படுகின்றன.
இந்தப் பகுதியில் அதிக அளவில் கிடைக்கும் செம்பூரான் பாறையில் இரும்பிற்கான மூலப்பொருள் இருப்பதையும், அதனை எரியூட்டி உருக்கினால் இரும்புப் பொருட்கள் செய்யலாம் என்ற தொழில்நுட்பத்தை இப்பகுதியில் வாழ்ந்த பழங்கால மனிதர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் என்பதை உணர முடிகிறது.
மலையின் தென்புற சரிவில் 30 சென்டி மீட்டர் அகலத்தில், 7 அடி நீள்வடிவ வட்டம் கொண்ட வட்டக்கல் காணப்படுகிறது. அது மாய வட்டக்கல் என அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக பேரையூர் மொட்டமலையில் 51 வரி கொண்ட 13-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டும், மலையின் வடபகுதி குகையில் வெள்ளை நிறம் கொண்ட பாறை ஓவியம், முதுமக்கள் தாழி எச்சங்கள் போன்றவையும் எங்கள் குழுவினரால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது' என்று கூறினார்.