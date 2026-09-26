சென்னை கோட்டத்தில் மின்சார மயமாக்கப்படும் ரயில் கேட்டுகள் - ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவு
பொருத்தப்படும் கேட் ஒன்றின் மதிப்பு மட்டுமே ரூ. 30 லட்சம் என ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 1:12 PM IST
சென்னை: விரைவான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான கடவுப்பாதையாக மாற்றும் பொருட்டு சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ரயில்வே கேட்டுகளையும் நவீன மயமாக்கும் பணியில் ரயில்வே நிர்வாகம் களமிறங்கியுள்ளது.
சென்னை கோட்டத்தில் மொத்தமாக 143 இரயில்வே கேட்டுகள் (கடவுப்பாதைகள்) பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதில், 70 கேட்டுகள் ஏற்கனவே நவீன மயமாக்கப்பட்டுவிட்டன. அதாவது, மேனுவலாக கட்டுப்படுத்தும் முறையில் இருந்து மின்சாரத்தால் கட்டுப்படுத்தும் தரத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
இதில், எஞ்சியுள்ள ரயில்வே கேட்டுகளையே தற்போது மின்சாரத்தால் இயங்கும் கேட்டாக மாற்றும் பணியில் சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தற்போது களமிறங்கியுள்ளது. பாதுகாப்பான இரயில் இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த பணியில் அது களமிறங்கியுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் 143 இரயில்வே கேட்டுகளில் 133 கேட்டுகளில் அவசர கால ஸ்லைடிங் பூம்-களை (Emergency Sliding Boom) நிறுவியிருப்பதாக சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "இரயில் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்தைச் சீரமைக்கவும், விபத்துகளைத் தவிர்க்கவும் தெற்கு இரயில்வேயின் சென்னை கோட்டத்தில் உள்ள இரயில்வே கேட்டுகளை (Level Crossing Gates) நவீன மயமாக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது.
பழைய கைமுறையாக இயக்கப்படும் கேட் பேரியர்களுக்கு (MLB) பதிலாக, மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் நவீன மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் தடுப்புகள் (Electrically Operated Lifting Barrier) அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. பொருத்தப்படும் கேட் ஒன்றின் மதிப்பு மட்டுமே ரூ. 30 லட்சம். சென்னை கோட்டத்தில் உள்ள 143 இரயில்வே கேட்டுகளில், 70 கேட்டுகள் ஏற்கனவே மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் தடுப்புகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுவிட்டன.
அந்தவகையில், சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் உள்ள 13 ரயில்வே கடவுப்பாதைகள் 100 சதவீதம் எலக்ட்ரிக் லிஃப்டிங் பேரியர்களுக்கு மாற்றப்பட்டுவிட்டன. இதேபோல், செங்கல்பட்டு - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் உள்ள 31 கேட்டுகளில் 19 கேட்டுகளும், சென்னை சென்ட்ரல் - கூடூர் வழித்தடத்தில் உள்ள 29 கேட்டுகளில் 11 கேட்டுகளும், சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் உள்ள 10 கேட்டுகளில் 8 கேட்டுகள் நவீன மயமாக்கப்பட்டு உள்ளன.
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இதுதவிர, அரக்கோணம் - காட்பாடி வழித்தடத்தில் உள்ள 9 கேட்டுகளில் 7 கேட்டுகளும், அரக்கோணம் - ரேணிகுண்டா வழித்தடத்தில் உள்ள 14 கேட்டுகளில் 6 கேட்டுகளும், காட்பாடி - ஜோலார்பேட்டை வழித்தடத்தில் உள்ள 8 கேட்டுகளில் 3 கேட்டுகளும், செங்கல்பட்டு - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் உள்ள 29 கேட்டுகளில் 3 கேட்டுகளும் மின்சாரத்தால் இயங்க கூடியதாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சியுள்ள ரயில்வே கேட்டுகளும், ரயில் போக்குவரத்து அடர்த்தியின் அடிப்படையில் படிப்படியாக எலக்ட்ரிக் லிஃப்டிங் பேரியர்களாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, மீதமுள்ள 143 இரயில்வே கேட்டுகளில் 133 கேட்டுகளில் அவசரகால ஸ்லைடிங் பூம் நிறுவப்பட்டுள்ளன" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.