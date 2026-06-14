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சிறுமிக்கு பாலியல் சீண்டல்; மதபோதகர் மீது பாய்ந்தது போக்சோ வழக்கு

சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த கொடுமையை அவரது தாய்யிடம் கூறியுள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 10:01 PM IST

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தாத்துக்குடி: 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மதபோதகரை போலீசார் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்தனர்.

தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகர் அருகே உள்ள ஆனந்த நகர் பகுதியில் போல்பேட்டை சேகரத்திற்கு சொந்தமான சிஎஸ்ஐ தேவாலயம் ஒன்று அமைந்துள்ளது இந்த தேவாலயத்தில் அருள்ராஜ் என்பவர் மதபோதகராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் தேவாலயத்திற்கு வந்த ஓர் 12 வயது சிறுமிக்கு மத போதகர் அருள்ராஜ் பாலியல் சீண்டல் மற்றும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தெரிகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி மதபோதகரின் பாலியல் அத்துமீறல் குறித்து தனது தாயிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதைத்தொடர்ந்து சிறுமியின் தாய், மதபோதகர் அருள்ராஜ் மீது தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இந்த புகாரை தொடர்ந்து விசாரணை செய்த அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்ட மத போதகர் அருள்ராஜை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடியில் தேவாலயத்திற்கு வந்த 12 வயதை சிறுமிக்கு மத போதகர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

RELIGIOUS PREACHER
SEXUALLY HARASSMENT CASE
மதபோதகர் பாலியல் சீண்டல்
போக்சோ வழக்கு
POCSO CASE

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