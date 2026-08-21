மருத்துவ அறிக்கை மூலம் மாட்டிக்கொண்ட மதபோதகர்; சிறுமிகள் பாலியல் வழக்கில் வெளியான முழு பின்னணி
ஆதாரங்கள் வலுவாக இருந்ததால் அதிகபட்ச தண்டனை கேட்டோம். இந்த தீர்ப்பு மூலம் இனி இது போன்ற குற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு பயம் வர வேண்டும் அதுதான் எங்கள் வெற்றி.
Published : August 21, 2026 at 5:35 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி பாலியல் குற்றத்தில் மத போதகருக்கு நான்கு தூக்கு தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்ட வழக்கின் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் போக்சோ வழக்கில் மதபோதகர் ஒருவருக்கு நான்கு தூக்கு தண்டனைகளை விதிக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேல இலந்தக்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் மதபோதகர் ஆப்பிரகாம் (50). இவர் தேவர்குளம் பகுதியில் கிறிஸ்தவ சபை நடத்தி வந்துள்ளார். இந்த சபைக்கு அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் பிரார்த்தனைக்காக வருவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு கொரோனா காலத்தில் வெளியூருக்கு மதபோதனை செய்வதற்காக, அதே பகுதியை சேர்ந்த 4 சிறுமிகளை மதபோதகர் அழைத்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது சிறுமிகளுக்கு தனித்தனியே ஆபிரகாம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். மேலும் இதை வெளியே சொன்னால் கொலை செய்து விடுவேன் என மத போதகர் ஆபிரகாம் குழந்தைகளை மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆபிரகாமுக்கு பயந்து போன குழந்தைகள் தங்களுக்கு நேர்ந்த கொடுமையை வெளியே சொல்ல முடியாமல் இருந்தனர்.
2020 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2022 ஆம் ஆண்டு வரை இரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கட்டங்களாக மத போதகர் குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி வந்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளில் ஒருவர் மத போதகரின் இந்த செயலை தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து பெற்றோர்கள் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து, பிரார்த்தனைக்காக வரும் சிறுமிகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக மதபோதகர் ஆபிரகாம் மீது தேவர்குளம் காவல்நிலையத்தில் கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஜூலை 5ம் தேதி போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில், நெல்லை ஊரக மகளிர் போலீசார் புலன் விசாரணை செய்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்தனர். நேற்று மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு இறுதி விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு சார்பில் வழக்கறிஞர் உஷா வழக்கில் ஆஜராகி வாதாடினார். மேலும் ஆபிரகாம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடம் இன்றி நிரூபிக்கப்பட்டது.
எனவே ஆபிரகாமுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டுமென வழக்கறிஞர் சார்பில் வாதாடப்பட்டது. வழக்கு விசாரணையின் முடிவில் ஆபிரகாம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
இதையடுத்து, போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ்குமார், மதபோதகர் ஆபிரகாமுக்கு நான்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார். நான்கு சிறுமிகள் அவரால் பாதிக்கப்பட்டதால் மொத்தம் நான்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அதேபோல் நான்கு சிறுமிகளுக்கும் தலா ரூ.10 லட்சம் வீதம், மொத்தம் ரூ.40 லட்சம் இழப்பீடு மற்றும் ரூ.52,000 அபராதம் வழங்கவும் அரசிற்கு உத்தரவிட்டார்.
தீர்ப்பை வாசிப்பதற்கு முன்பு இந்த வழக்கில் நீங்கள் குற்றவாளி என்றும், உங்களுக்கு தூக்குத் தண்டனை விதிக்கிறேன் என்றும் நீதிபதி ஆபிரகாமிடம் கூறினார். இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்து ஆபிரகாம் அங்கேயே மயங்கி கீழே விழுந்தார். அங்கிருந்த காவலர்கள் அவருக்கு முதலுதவி செய்து டீ வாங்கி கொடுத்தனர். இதையடுத்து மதிய உணவு இடைவெளிக்கு பிறகு தீர்ப்பின் முழு விவரங்களையும் அறிவிப்பதாக கூறி விட்டு நீதிபதி சென்றார். மீண்டும் வந்து மேற்கண்ட தீர்ப்பு விவரங்களை நீதிபதி வெளியிட்டார்.
தீர்ப்பு குறித்து நீதிபதி சுரேஷ்குமார் கூறுகையில், "பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை நம்பி உங்களிடம் அனுப்புகிறார்கள். அவர்களை பெற்றோர்களை போன்று நீங்கள் பார்த்துக் கொள்வீர்கள் என்று தான் அனுப்புகிறார்கள். ஆனால், அந்த தகுதியை இழந்து இரண்டு ஆண்டுகள் சிறுமிகளை கொடுமைப்படுத்தியுள்ளீர்கள். நீதிமன்றமே மன்னிக்க நினைத்தாலும் உங்களை மன்னிக்க முடியாது" என வேதனையோடு கூறினார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த விசாரணை அதிகாரியான காவல்துறை ஏஎஸ்பி சண்முகத்திடம், நமது ஈ டிவி பாரத் சார்பில் பேசினோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "இந்த வழக்கில் மெட்டிரியல் மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகள் தான், குற்றவாளிக்கு எதிராக வலுவான ஆதாரமாக அமைந்தது. இந்த ஆதாரங்கள் தான் தீர்ப்புக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தது. 2022 ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு பதியப்பட்ட போதிலும் கடந்த ஜனவரி மாதம் தான் இந்த வழக்கை நான் விசாரிக்க தொடங்கினேன்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு உடனே நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, வழக்கை துரிதமாக முடிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டோம். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் மிகவும் அச்சத்தில் இருந்தனர். அவர்கள் பேசுவதற்கே தயக்கமாக இருந்தனர். அவர்களிடம் கவுன்சிலிங் செய்து அவர்களுக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை கூறும்படி தெரிவித்தோம், நாங்கள் எடுத்த முயற்சியின் காரணமாக நம்பிக்கையோடு சிறுமிகள் நடந்ததை கூறினார்கள்.
ஆதாரங்கள் வலுவாக இருந்ததால் வழக்கில் குற்றவாளிக்கு தூக்குத் தண்டனை விதிக்க வேண்டுமென எங்கள் தரப்பிலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் தரப்பிலும் நீதிபதியிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பு மூலம் இனி இது போன்ற குற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு பயம் வர வேண்டும் அதுதான் எங்கள் வெற்றி" என்றார்.