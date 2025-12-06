ETV Bharat / state

இலங்கை 'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இருந்து நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பிவைப்பு

இலங்கையில் மழை வெள்ளத்தால் இதுவரை 607 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக இலங்கையின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இருந்து நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பிவைப்பு
தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இருந்து நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பிவைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 5:21 PM IST

தூத்துக்குடி: ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை மக்களுக்கு தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இருந்து சீனி, பருப்பு, பால் பவுடர் ஆகிய பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட ’டிட்வா’ புயலானது இலங்கை நாட்டில் பேரிழப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் இலங்கையில் மக்கள் வீடுகள், உடைமைகள், அத்தியாவசிய பொருட்களை இழந்தனர். இந்நிலையில், இலங்கை மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில், மத்திய அரசு இந்திய கடற்படை மூலமாக நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் இருந்து இன்று 300 டன் நிவாரண பொருட்கள் இந்திய கடற்படை L54 என்ற கப்பலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில், பருப்பு, சர்க்கரை, பால் பவுடர் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை கப்பலில் அனுப்பும் பணியை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கே.இளம்பகவத் தலைமையில் தமிழ்நாடு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் பி.கீதா ஜீவன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இலங்கைக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிவாரண பொருட்கள் அனுப்புவது குறித்து சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கூறும் போது, ”டிட்வா புயல் தாக்குதலால் இலங்கையில் பேரழிவு ஏற்பட்டது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு. க.ஸ்டாலின் அங்குள்ள மக்களுக்கு உதவி புரியும் வகையில் சென்னை, தூத்துக்குடி சேர்த்து 945 மெட்ரிக் டன் 7 கோடியே 65 லட்சம் மதிப்பில் பொருட்களும், தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து மட்டும் 300 மெட்ரிக் டன் சீனி, பருப்பு, பால் பவுடர் போன்ற பொருட்கள் தூத்துக்குடி வ.உ.சி பொருட்கள் துறைமுகத்தில் இருந்து 3 நேவி கப்பல்களில் அனுப்பப்படுகிறது” என்றார்.

இதுவரையில், மழை வெள்ளத்தால் இதுவரை 607 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக இலங்கையின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அங்கு மழை வெள்ளத்தால் இதுவரை 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இலங்கையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டு, நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்து 25 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் மழை வெள்ள பாதிப்பில் காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை 341இல் இருந்து 214ஆக குறைந்துள்ளதாக இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை டிட்வா புயல்
தூத்துக்குடி
DITWAH CYCLONE
SRILANKA RELIEF GOODS
SRILANKA DITWAH CYCLONE

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

