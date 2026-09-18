சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற 2 வாரங்களில் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் - வைகோ தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு
மம்தா பானர்ஜி கனிமொழி சந்திப்பு குறித்த கேள்விக்கு, கருத்துக் கூற விரும்பவில்லை என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்தார்.
Published : September 18, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 6:21 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றுவதற்கு தேவையான நிதியை 2 வாரங்களில் மாநில அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற உத்தரவிடக் கோரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அரசு மற்றும் தனியார் நிலங்களில் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை 3 மாதங்களில் அகற்ற வேண்டும். அதற்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இழப்பீட்டுக்கான கனிம நிதியில் இருந்து 5 கோடி ரூபாயை ஒதுக்க அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார் மற்றும் கே. ராஜசேகர் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "கடந்த மார்ச் மாதம் பிறப்பித்த நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து, 'செழுமைக் கருவூலம்' திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்பட்டுத்தியுள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தீவிரமாக அமல்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதை தெரிந்து கொள்ள மாவட்டவாரியாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்.
கேரளத்தில் முழுமையாக சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் இந்தப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது. தாமிரபரணி, வைகை ஆற்றங்கரைகளில் சீமைக் கருவேலம் மரங்களை அகற்றும் பணிகளைத் தொடங்கியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது" என்று தெரிவித்தார்.
அப்போது தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், "மாநிலம் முழுவதும் கனிமவளத்துறை நிதியையே பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது. அரசின் 70 சதவிகித நிதி குடிநீர், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மருத்துவம், பெண்கள் மேம்பாடு, விவசாயம் உள்ளிட்ட மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது.
மீதமுள்ள 30 சதவிகித நிதியில் கட்டுமானங்கள், நீர் மேலாண்மை, எரிசக்தி மேம்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது. அதனால் தமிழகம் முழுவதும் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற தனியாக வாட்ஸ் ஆப் குழு அமைக்கப்பட்டு செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
கனிம நிதியை விடுவிப்பது தொடர்பாக மாவட்டக் குழுக்களின் ஒப்புதலைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் கடந்த செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நடந்த கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும், நிதி பயன்பாடு தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, கனிம நிதியை விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார் மற்றும் கே. ராஜசேகர் அமர்வு, "சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற கனிம நிதியை பயன்படுத்த எந்த தடையும் இல்லை என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. விதிகளை காரணம் காட்டி, நிதியை விடுவிக்க தாமதம் செய்யக் கூடாது. அதனால், இரண்டு வாரங்களில் கனிம நிதியை விடுவிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், நீர்நிலைகளில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள், விசாரணையை அக்டோபர் 9 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேட்டி
பின்னர் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதற்காக ரூ.5 கோடி நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை.
எனவே, அந்த நிதியை விரைந்து ஒதுக்க வேண்டும். சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள், பொதுமக்கள், தன்னார்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் அர்ப்பணிப்புடன் ஈடுபட வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும், மம்தா பானர்ஜி கனிமொழி சந்திப்பு குறித்த கேள்விக்கு, கருத்துக் கூற விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்தார்.