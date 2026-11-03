தமிழகத்தின் புதிய எரிசக்தி கொள்கை 2026 வெளியானது - முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
புதிய சூரிய மின்சார மற்றும் சூரிய மின்சாரத்துடன் இணைந்த கலப்பு எரிசக்தித் திட்டங்களில் பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை நிறுவுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: சூரிய ஒளி மற்றும் காற்றாலை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தைத் திறம்படப் பயன்படுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் கொள்கை 2026-ஐ தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் முக்கிய பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு மையமாக (BESS Hub) உருவாக்குவதுடன், மின் கட்டமைப்பின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதும் இந்தக் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தமிழ்நாடு தற்போது சுமார் 29.8 ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தித் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 14.5 ஜிகாவாட் சூரிய மின்சாரமும், 11.6 ஜிகாவாட் காற்றாலை மின்சாரமும் அடங்கும். சூரிய ஒளி மற்றும் காற்றின் வேகத்தைப் பொறுத்து மின் உற்பத்தி மாறுபடுவதால், உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தைச் சேமித்து தேவைப்படும் நேரங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் அவசியமாகின்றன.
இதைக் கருத்தில் கொண்டு, இக்கொள்கையின் செயல்பாட்டுக் காலத்தில் குறைந்தபட்சம் 2,500 மெகாவாட் (2.5 GW) மின் சேமிப்புத் திறன், அதாவது 10,000 மெகாவாட் மணி (10 GWh) அளவிலான பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே மத்திய அரசின் Viability Gap Funding (VGF) மற்றும் Power System Development Fund (PSDF) திட்டங்களின் கீழ் நான்கு பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்புத் திட்டங்களைத் தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்புத் திட்டங்களை விரைவாக விரிவுபடுத்துவது, புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரம் வீணாவதைக் குறைப்பது, மின் தேவைக்கும் விநியோகத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைப்பது ஆகியவை இக்கொள்கையின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
மேலும், மின்கட்டமைப்பின் நிலைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துதல், எரிசக்தி சேமிப்புக் கடமை (Energy Storage Obligation - ESO) தொடர்பான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல், தனியார் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் சேமிப்புச் சேவைகளை வழங்குவதற்கான வெளிப்படையான கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், பேட்டரிகளின் பாதுகாப்பு, மறுசுழற்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவை மத்திய அரசின் தொடர்புடைய விதிமுறைகளின்படி உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொள்கை அறிவிக்கப்பட்ட நாளுக்குப் பிறகு விண்ணப்பிக்கப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் 2027 ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு செயல்பாட்டுக்கு வரும் அனைத்து பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கும் இந்தக் கொள்கை பொருந்தும். இந்தக் கொள்கையின்படி இரண்டு வகையான பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
தனி பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்பு (Standalone BESS) என்பது 1 மெகாவாட் ஏசி திறனுக்கு அதிகமாக, மின்சார விநியோகக் கட்டமைப்பு அல்லது தனிப்பட்ட மின் நுகர்வோர் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டு செயல்படும் தனித்துவமான சேமிப்புத் திட்டமாகும்.
இதையும் படிங்க:இடைத்தேர்தலுக்காக தான் முதல்வர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாரா? - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
இணைந்த பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்பு (Co-Located BESS) என்பது 1 மெகாவாட்டுக்கு அதிகமான சூரிய மின்சாரம், காற்றாலை அல்லது கலப்பு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்களுடன் இணைக்கப்பட்டு செயல்படும் பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்பாகும்.
இக்கொள்கையைச் செயல்படுத்துவதற்கான மாநில ஒருங்கிணைப்பு முகமையாக தமிழ்நாடு பசுமை ஆற்றல் கழகம் (TNGECL) செயல்படும். பேட்டரி சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள், திட்டப் பதிவுகள் மற்றும் தேவையான அனுமதிகளை விரைவாகப் பெறுவதற்காக ஒற்றைச் சாளர இணையதள வசதி (Single Window Portal) ஏற்படுத்தப்படும்.
தனியார் நிலங்கள், குத்தகை நிலங்கள், தொழிற்பேட்டைகள் மற்றும் அரசு அனுமதியளிக்கும் நிலங்களில் இத்திட்டங்களை அமைக்கலாம். மின் கட்டமைப்புடன் இணைத்தல், மின் அளவீட்டுக் கருவிகள் பொருத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் ஆகியவை மத்திய மின் ஆணையம் (CEA) மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TNERC) விதிமுறைகளின்படி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
மேலும், சூரிய மின்சார உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரையிலான நேரங்களில் பேட்டரிகளை மின்னேற்றம் செய்வது தொடர்பாக மாநில மின் சுமைப் பகிர்வு மையம் (SLDC) வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும்.
தமிழ்நாடு மின் விநியோக நிறுவனம் (TNPDCL), முதற்கட்டமாக 2,500 மெகாவாட் திறன் மற்றும் 10,000 மெகாவாட் மணி சேமிப்புத் திறன் கொண்ட பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்புச் சேவைகளைக் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான கொள்முதல் போட்டி ஏல முறையில் (Competitive Bidding) மேற்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் தனியார் நிறுவனங்களும் பேட்டரி சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்து, மின் விநியோக நிறுவனங்களுக்குச் சேமிப்புச் சேவைகளை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும்.
புதிய சூரிய மின்சார மற்றும் சூரிய மின்சாரத்துடன் இணைந்த கலப்பு எரிசக்தித் திட்டங்களில் பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை நிறுவுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 1 மெகாவாட் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட திறன் கொண்ட புதிய சூரிய மின்சார அல்லது சூரிய மின்சாரக் கலப்பு திட்டங்கள், அவற்றின் மொத்த சூரிய மின் உற்பத்தித் திறனில் குறைந்தபட்சம் 10 சதவீதத்திற்குச் சமமான திறன் கொண்ட பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை நிறுவ வேண்டும். இந்த அமைப்புகள் தொடர்ந்து 4 மணி நேரம் செயல்படும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
உதாரணமாக, 100 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சாரத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் 10 மெகாவாட் திறன் மற்றும் 40 மெகாவாட் மணி சேமிப்புத் திறன் கொண்ட பேட்டரி அமைப்பை நிறுவ வேண்டும். மேலும், புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துணை மின் நிலையங்களிலும் 10 சதவீத பேட்டரி சேமிப்புத் திறன் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்புத் திட்டங்களில் தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தமிழக அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, இக்கொள்கையின் காலத்திற்குள் ஒப்புதல் பெற்று செயல்பாட்டுக்கு வரும் தகுதியான பேட்டரி சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கு, மின் கட்டமைப்பிலிருந்து பெறப்படும் மின்சாரத்திற்கான பரிமாற்றக் கட்டணம் (Transmission Charges) மற்றும் சக்கரக் கட்டணம் (Wheeling Charges) ஆகியவற்றில் 10 ஆண்டுகளுக்கு 100 சதவீத விலக்கு அளிக்கப்படும். இந்தச் சலுகையைப் பெறுவதற்கு, பேட்டரிகளில் சேமிக்கப்படும் மின்சாரம் சூரிய ஒளி இல்லாத நேரங்களில் தமிழ்நாட்டிற்குள்ளேயே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை நிறுவும் நிறுவனங்கள் மத்திய மின் ஆணையத்தின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். பேட்டரிகளால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துகளைத் தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும், அவசரகாலத் திட்டங்களையும் செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்டரிகளை முறையாகச் சேகரித்து மறுசுழற்சி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை பேட்டரி கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2022 ன்படி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மின் கட்டமைப்பின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட எரிசக்தி மேலாண்மை அமைப்பு (Energy Management System - EMS) தளங்களைப் பயன்படுத்துவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிப்பதுடன், உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தைச் சேமித்து தேவையான நேரங்களில் பயன்படுத்தும் கட்டமைப்பை உருவாக்கவும், தனியார் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.