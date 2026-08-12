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EXCLUSIVE: இறுதி சிகிச்சை பலன் அளிக்காதவர்களுக்கான அரசின் வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் கூறுவது என்ன?

ஒருவர் உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில், தமக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை தொடர்ந்து பலன் அளிக்காவிட்டால், சிகிச்சை தொடர வேண்டாம் என்பதை சுயநினைவுடன் இருக்கும்போதே முன்கூட்டியே கூற முடியும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 9:39 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 10:54 PM IST

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By- எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: இறுதிகட்ட சிகிச்சைகள் பலன் அளிக்காதவர்களுக்கான முன்கூட்டிய மருத்துவ சிகிச்சை வழிகாட்டுதல்களை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

ஒருவருக்கு வாழ்வில் மிகவும் முக்கியமானது அவருடைய ஆராேக்கியம். ஒருவருக்கு நோய் வந்தால் அவர் மட்டுமன்றி, அவருடைய குடும்பத்தினரும் உடல் மற்றும் மனதளவிலும், பொருளாதார ரீதியிலும் பல்வேறு இன்னல்களை சந்திக்க நேரிடும். ஆனாலும் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவரை எந்த சிகிச்சை அளித்தாவது குணப்படுத்திவிட வேண்டும் என்பதே அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் மருத்துவர்களின் ஒற்றை நோக்கமாக இருக்கும்.

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ஆனால், எந்தளவிற்கு மருத்துவம் பார்த்தாலும் ஒரு எல்லைக்கு மேல் நோயாளியின் எதிர்ப்புச்சக்தி குறைந்து, சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் போய்விடும் துரதிஷ்டமும் நேர்வதுண்டு. வெளிநாடுகளில் ஒருவரை குணப்படுத்த முடியாது என மருத்துவக் குழுவினர் உறுதியாக கூறினால், அவர்களுக்கு மேல்சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதில்லை.

இந்த சூழ்நிலையில்தான், உச்ச நீதின்றத்தில் தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் வெளியிடப்படுள்ள முன்கூட்டிய மருத்துவ சிகிச்சை வழிகாட்டு நெறிமுறை, முக்கிய சட்ட ஆவணமாக உள்ளது.

இந்த ஆவணம் ஒருவர் தன் இறுதிக்கால மருத்துவப் பராமரிப்பு குறித்த தங்களின் விருப்பங்களைத் தெரிவிக்க அனுமதித்துள்ளது. இது, ஒருவர் தனது சுயநினைவுடன் இருக்கும்போதே, மீளமுடியாத நிலையை அடைந்தால் ​உயிர் தொடர்வதற்கான சிகிச்சைகளை வேண்டாம் என மறுப்பதற்கான அதிகாரத்தை அளித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் முதன்மைச் செயலாளர் தரேஷ் அகமது அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர், மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநர் ஆகியோர் அளித்த கடிதங்களின் அடிப்படையிலும், இறுதி சிகிச்சை பலன் அளிக்காதவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் (2026) வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

லோகநாயகி, மருத்துவ கல்வி, ஆராய்ச்சி இயக்குநர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், இத்தகைய அறிவுறுத்தல்கள் உள்ள சூழலிலும், இல்லாத சூழலிலும் 'செயலற்ற கருணைக்கொலை' (passive euthanasia) முறையைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களையும் அரசு வழங்கியுள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பின் 142-வது பிரிவின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்பட்ட இந்த வழிகாட்டுதல்கள், அரசு உட்பட அனைத்து அதிகார அமைப்புகளுக்கும் கட்டுப்பட்டவை.

தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டிய மருத்துவ சிகிச்சை வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்துவதற்காக, 'தமிழ்நாடு முன்கூட்டிய மருத்துவ சிகிச்சை அறிவுறுத்தல் வழிகாட்டுதல்கள், 2026 வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் (பாெறுப்பு) லாேகநாயகி, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், "தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக, இறுதி சிகிச்சை பலன் அளிக்காதவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதனை ஒரு உயில் என்று கூறலாம்.

ஒருவர் தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில், தமக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை தொடர்ந்து பலன் அளிக்காவிட்டால், சிகிச்சை தொடர வேண்டாம் என்பதை சுயநினைவுடன் இருக்கும்போதே முன்கூட்டியே கூற முடியும்.

அவர் தனது கைப்பட அதற்கான கடிதத்தை எழுதி தர வேண்டும். ஆனால் அந்த கடிதத்தை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மாற்றலாம். அந்தக் கடிதத்தில் அவர்களின் வாரிசு, இரண்டு சாட்சிகள் இடம்பெறுவதுடன், நோட்டரி பப்ளிக் சான்றிதழும் பெற்று தர வேண்டும்.

அந்த கடிதத்தை அவர் தனக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவரிடம் அளிக்கக் வேண்டும். மருத்துவர், நோயாளியின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிப்பதை தொடரலாமா என்பதை மருத்துவ குழுவின் ஆலோசனையை பெறுவதற்கு முதல்கட்டமாக அந்தத் துறையில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற 2 மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு 48 மணி நேரத்தில் அதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க வேண்டும்.

அதன் பின்னர் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இணை இயக்குநர் உத்தரவின் பேரில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற 2 மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழுவினை அமைத்து, பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். அவர்களும் அதற்கான பரிந்துரைகளை 48 மணி நேரத்திற்குள் அளிக்க வேண்டும்.

மருத்துவக் குழுவினர் சிகிச்சை பலனளிக்காது என்று கூறினால் செயற்கையாக அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகளை நிறுத்தி விடலாம். அதற்கான தகவலை மாவட்ட நீதிபதியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

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இந்தக் குழுவினர், நோயாளிக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சையை அளிக்கலாம் என பரிந்துரைத்தால், நோயாளியின் உறவினர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி, இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் 226-வது பிரிவின் கீழ் வழக்கு தொடரலாம்.

நீதிமன்றம் எந்த நோயினால் பாதிக்கபட்டுள்ளாரோ அந்த துறையில் 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற 3 மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து, அதன் அறிக்கையை பெறும். அதன் அடிப்படையில் நாேயாளிக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் நிறுத்தப்படும்.

அந்த நபரின் விவரங்கள் அனைத்தையும் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இணை இயக்குநர் 3 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக இதற்கான வழிகாட்டுதல் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி யாருக்கும் இன்று (ஆக.12) வரை சிகிச்சை நிறுத்தப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.

Last Updated : August 12, 2026 at 10:54 PM IST

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