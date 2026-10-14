ஒற்றை புகைப்படத்தை வைத்து உறவுகளை மீட்ட நவநீதம் பிள்ளை; சினிமாவை மிஞ்சிய உண்மை கதை - நடந்தது என்ன?
37 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது தந்தை எடுத்த ஒற்றைப் புகைப்படத்தை வைத்து, நவநீதம் பிள்ளை தனது உறவுகளை மீட்டெடுத்த சம்பவம் சினிமா கதைகளையும் மிஞ்சிவிடும் என்றால் அதுமிகையல்ல.
Published : October 14, 2026 at 7:05 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
2026-ம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வென்றவர் தமிழர் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நவநீதம் நவி பிள்ளை. இவர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு அருகே உள்ள பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர். நவநீதம் பிள்ளையின் முன்னோர்கள், சுமார் 156 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்வாதாரத்திற்காக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புலம் பெயர்ந்தது.
பல தலைமுறைகளை கடந்த பின்னரும் தங்களது பூர்வீகத்தை மறக்காமல், தந்தையின் அஸ்தியைக் கரைப்பதற்காக கடந்த 2007-ம் ஆண்டு தமிழகம் வந்த நவநீதம் பிள்ளையை நினைவு கூர்ந்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் அவரது உறவினர்கள்.
பழைய வத்தலக்குண்டு தான் பூர்வீகம்!
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு அருகே சென்றாயப்பெருமாள் கோவில் மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமம் தான் நவநீதம் பிள்ளையின் பூர்வீகம் என்கிறார் அவரது உறவினர் வெங்கடேஷ் குமார்.
இது குறித்து அவர் நம்மிடம் பேசுகையில், "எங்களது குடும்பத்தின் மூதாதையரான நாராயணசாமி நாயுடுவுக்கு வெள்ளையா நாயுடு, அழகர்சாமி நாயுடு என இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். இவர்களில் வெள்ளையா நாயுடுவின் குடும்பத்தினர் பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்திலேயே வசித்து வருகின்றனர்.
இரண்டாவது மகனான அழகர்சாமி நாயுடு, தனது மனைவியுடன் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள கரும்புத் தோட்டத்தில் வேலை செய்வதற்காகப் புலம் பெயர்ந்தார். எங்களுக்கு தெரிந்தவரை, அவர் குடும்பத்துடன் ஊரை விட்டுச் சென்று சுமார் 156 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன.
அழகர்சாமி நாயுடுவின் பேத்தியே நவநீதம் பிள்ளை. தனது தந்தையின் நினைவாக, அழகர்சாமி நாயுடு தனது மகனுக்கு நாராயணசாமி என்று பெயர் சூட்டினார். நவநீதம் பிள்ளையின் தந்தையான நாராயணசாமி, தனது 110-வது வயது வரை தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்து மறைந்தார்.
எங்களது குடும்பத்திலிருந்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புலம் பெயர்ந்தது அழகர்சாமி நாயுடுவின் குடும்பம் மட்டுமே. மற்ற உறவினர்கள் பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
1970-ல் முதன்முறையாக ஊருக்கு வந்த நாராயணசாமி
நவநீதம் பிள்ளையின் தந்தை நாராயணசாமி, கடந்த 1970-ம் ஆண்டு முதன்முறையாக தனது பூர்வீகக் கிராமமான பழைய வத்தலக்குண்டுக்கு வந்துள்ளார். அப்போது தனது உறவினர்களைச் சந்தித்து அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டு தென்னாப்பிரிக்கா திரும்பியுள்ளார்.
தனது வாழ்நாளின் இறுதிக்கட்டத்தில், தன்னுடைய அஸ்தியைத் தமிழகத்தின் ராமேஸ்வரம் கடலில் கரைக்க வேண்டும் என்றும், தனது உறவினர்கள் வாழும் பூர்வீகக் கிராமம் குறித்தும் மகள் நவநீதம் பிள்ளையிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவும், தனது பூர்வீக உறவினர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடிப்பதற்காக நவநீதம் பிள்ளை கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக தமிழகம் வந்துள்ளார்.
பழைய புகைப்படம் மூலம் மீண்டும் இணைந்த உறவுகள்
தமிழகம் வந்த நவநீதம் பிள்ளை, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக அரசு விருந்தினர் இல்லத்தில் தங்கி, ஒரு வார காலம் தனது உறவினர்களை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். அப்போது, 1970-ம் ஆண்டு தனது தந்தை நாராயணசாமி உறவினர்களுடன் எடுத்துக் கொண்ட பழைய புகைப்படத்தையும் கையில் வைத்திருந்தார்.
பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்திலுள்ள தேநீர்க் கடை ஒன்றில் அந்தப் புகைப்படத்தைக் காண்பித்து உறவினர்கள் குறித்துக் கேட்டறிந்துள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த எனது பெரியப்பா மகன் முருகன், புகைப்படத்தில் இருந்த தனது தாத்தாவை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்.
மேலும், புகைப்படத்தைக் காண்பித்த நவநீதம் பிள்ளையிடமே, தங்கள் உறவினர்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருப்பதாகவும், ஆனால் தற்போது அவர்களிடம் தொடர்பில் இல்லை எனவும் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த நவநீதம் பிள்ளை, அந்த உறவினர்களே நாங்கள் தான் எனக் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார். இதனால் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்த முருகன், நவநீதன் பிள்ளையை உடனடியாக எங்கள் கிராமத்துக்கு அழைத்து வந்தார்.
அங்கு உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்தித்த நவநீதம் பிள்ளை, எனது தந்தை, தாய் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகப் பேசி உரையாடியுள்ளார். உறவினர்களுடன் புகைப்படங்களும் எடுத்துக் கொண்டுள்ளார்.
மேலும், எங்களது குடும்பத்தின் குலதெய்வமான அழகர் மலையானை வழிபட்டு, கோயிலில் ரூ.101 காணிக்கையாகச் செலுத்திவிட்டுச் சென்றார்" என்று வெங்கடேஷ் தெரிவித்தார்.
மீண்டும் பூர்வீகக் கிராமத்துக்கு வர வேண்டும்
தங்களது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நவநீதம் பிள்ளை மீண்டும் ஒருமுறை பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்துக்கு வருகை தர வேண்டும் என்பதே தங்களது விருப்பம் என்கிறார் வெங்கடேஷ்.
இது குறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "எங்களது குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியினர் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்பு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சென்றுவிட்டாலும், அவர்களுடனான பூர்வீக உறவு முற்றிலும் அறுந்துவிடவில்லை. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நவநீதம் பிள்ளை எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்து உறவினர்களைச் சந்தித்தது மறக்க முடியாத நிகழ்வு. அவர் மீண்டும் எங்கள் கிராமத்துக்கு வர வேண்டும். அவருக்கு எங்கள் ஊரில் பாராட்டு விழா நடத்தவும் தயாராக இருக்கிறோம். இதற்குத் தமிழக அரசு தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்து தர வேண்டும் என்பதே எங்களது எதிர்பார்ப்பு" என்றார்.
தமிழர்கள் வெளிநாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்தது ஏன்?
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழர்கள் வெளிநாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்ததற்கான வரலாற்றுப் பின்னணி குறித்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக நவீன வரலாற்றுத் துறைப் பேராசிரியர் முனைவர் சண்முகராஜா கூறுகையில், "ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான தமிழர்கள் கரும்பு, தேயிலை உள்ளிட்ட தோட்டங்களில் பணியாற்றுவதற்காக இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொரீசியஸ், பிஜி, ரீயூனியன் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை பஞ்சம்
அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் நிலவிய கடுமையான பஞ்சம், வறுமை, வறட்சி போன்ற காரணங்களால் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை தேடி வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இத்தகைய சூழலை பயன்படுத்திக் கொண்ட இடைத்தரகர்கள், வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறி மக்களை ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக அழைத்துச் சென்றனர்.
பணப்பயிர் உற்பத்தியால் நிகழ்ந்த மாற்றம்
19-ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் இந்திய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் முறை விரிவடைந்தது. இதன் மூலம் இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குத் தொழிலாளர்கள் அனுப்பப்பட்டனர். ஆரம்பகாலத்தில் முறைகேடான வழிகளிலும், பின்னர் சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்களின் மூலமாகவும் இந்தப் புலம்பெயர்வுகள் நடைபெற்றன.
ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு, பல கிராமங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்து தன்னிறைவுடன் வாழ்ந்தன. ஆனால், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் வணிக நோக்கிலான பணப்பயிர் உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. இதனால் பாரம்பரிய விவசாய முறைகளிலும் கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.
பணப்பயிர்களைச் சார்ந்த விவசாயத்தில் ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்கள், வறட்சி மற்றும் உணவுப் பற்றாக்குறை போன்ற காரணிகள் விவசாயிகளின் பொருளாதார நிலையைப் பாதித்தன. இதன் விளைவாகப் பலர் தங்களது கிராமங்களை விட்டு வெளியேறி, வெளிநாடுகளில் வேலை தேட வேண்டிய கட்டாயத்துக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.
அந்த வரலாற்றுச் சூழலின் ஒரு பகுதியாகவே, பழைய வத்தலக்குண்டு கிராமத்திலிருந்து அழகர்சாமி நாயுடுவின் குடும்பம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புலம்பெயர்ந்திருக்கலாம். அன்றைய வாழ்வாதார நெருக்கடியால் தொடங்கிய இந்தப் பயணம், பல தலைமுறைகளுக்குப் பின்னரும் பூர்வீக உறவுகளை நினைவூட்டும் குடும்ப வரலாறாகத் தொடர்கிறது" என்றார்.