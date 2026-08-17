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மாணவர் தனுஷ் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் கூற வந்த அமைச்சர்கள்; முற்றுகையிட்ட உறவினர்களால் பரபரப்பு

பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்கவும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தனுஷின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மாணவனின் வீட்டுக்குச் சென்ற அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் ராஜ்மோகன்
மாணவனின் வீட்டுக்குச் சென்ற அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 3:23 PM IST

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சென்னை: திருவொற்றியூரில் உயிரிழந்த மாணவனின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறச் சென்ற அமைச்சர்களை உறவினர்கள் முற்றுகையிட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

சென்னை திருவொற்றியூர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவன் தனுஷ் குமார், கடந்த 14ஆம் தேதி சக மாணவர்களால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 11 இளம் சிறார்கள் மற்றும் ஒரு கல்லூரி மாணவர் என மொத்தம் 12 பேரை போலீசார் கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், உயிரிழந்த மாணவன் தனுஷ் குமாரின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுவதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் அவரது வீட்டிற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 16) இரவு வருகை புரிந்தனர்.

தனுஷின் பெற்றோரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிவிட்டு அமைச்சர்கள் வெளியே வந்தபோது, அங்கு கூடியிருந்த அவர்களது உறவினர்கள் அமைச்சர்களை முற்றுகையிட முயன்றனர். அப்போது, அரசு பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி அமைச்சர்களிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய உறவினர்கள், அமைச்சர்களின் காரை நோக்கிச் சென்றதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த முயன்றபோதும், தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, போலீசாரின் பலத்த பாதுகாப்புக்கு நடுவே இருவரும் காரில் ஏறி அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

இருப்பினும் அங்கிருந்த மாணவனின் உறவினர்கள், அமைச்சர்களுக்கு இவ்வளவு பாதுகாப்பு வழங்கும் போலீசார் பள்ளி வளாகத்திலும் இதுபோன்ற பாதுகாப்பை முன்கூட்டியே வழங்கியிருந்தால் இந்த உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்காது என ஆவேசமாக கூறினர்.

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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தனுஷின் உறவினர்கள், “மாணவனின் உயிரிழப்புக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்கவும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பள்ளிகளில் கஞ்சா பழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதே தெரியவில்லை. இதற்கு காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறது? அனைத்து பள்ளிகளிலும் காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். கஞ்சா பழக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் பெண்களையும் பள்ளிக்கு அனுப்புவதற்கு பயமாக இருக்கிறது” என கூறினர்.

TAGGED:

STUDENT DHANUSH MURDER
GANJA USAGE IN SCHOOL
மாணவன் தனுஷ் உயிரிழப்பு
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THIRUVOTTIYUR STUDENT DEATH

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