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நேபாளத்தில் சிக்கயுள்ள சேலம், நாமக்கல்லை சேர்ந்த 8 பேரை மீட்க வேண்டும் - உறவினர்கள் கோரிக்கை

வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட நாளன்று, காலை 10 மணிக்கு பிறகு கைலாஷ் மானசரோவர் செல்ல திட்டமிட்டு காத்திருந்ததாகவும், இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் தங்கியிருந்த தூதரக பகுதி பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நேபாளம் சென்றவர்களின் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு
நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 2:22 PM IST

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சேலம்: நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலா சென்ற சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 8 பேரை மீட்க வேண்டும் என அவர்களது உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

நேபாளத்தில் ரசுவா மாவட்டத்தில் கடந்த 26ஆம் தேதி காலை, கோசி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் சிக்கி அடித்து செல்லப்பட்டனர். மேலும் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள், 19 பாலங்கள், கட்டடங்கள், சாலைகள், வாகனங்கள் அடித்து செல்லப்பட்டது.

இந்த ராட்சச வெள்ளப்பெருக்கில், இந்தியாவில் இருந்து சுற்றுலா சென்ற குழுக்கள் சிக்கிக் கொண்டனர். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து சுற்றுலா சென்றவர்களில் இரண்டு குழுக்கள் வெள்ளத்தில் சிக்கியதாகவும், இரண்டு குழுக்கள் வெளியில் தப்பி வந்துவிட்டதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 8 பேர் உள்ளிட்ட 49 பேர் அடங்கிய குழு குறித்து, எந்தவித தகவலும் வெளியாகவில்லை. இதனால் அவர்களது உறவினர்கள் பெரும் பரிதவிப்பில் உள்ளனர்.

சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள ’மகாதேவ் ஏஜென்சி’ மூலம் சேலம் அழகாபுரம் ஸ்ரீராம் நகரை சேர்ந்த நாகலட்சுமி, அவரது சகோதரி மகள் சசிரேகா, கருப்பூர், வெள்ளாளப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன், சேலம் மாவட்டம் மெய்யனூர் ஆலமரத்து காடு பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோர் நேபாளம் சென்றுள்ளனர்.

அதேபோல் நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அத்தனூர் பகுதியை சேர்ந்த முன்னாள் எம்பி சின்ராஜின் அண்ணன் பழனிவேல், அவரது மனைவி அருள்மணி, அசோகன், மாராயி ஆகிய 8 பேர் கடந்த 13ஆம் தேதி சென்னைக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்து 49 பேர் கொண்ட ஆன்மீக குழுவாக நேபாளத்திற்கு சென்ற இவர்கள், சம்பவம் நடந்த நாளில் காலையில் அங்குள்ள தூதரக பகுதியில் இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

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அதில் காலை 10 மணிக்கு பிறகு கைலாஷ் மானசரோவர் செல்ல அவர்கள் திட்டமிட்டு காத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் அப்பகுதி பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் 49 பேரின் நிலை குறித்து பெரும் கவலை எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள மணிகண்டனின் மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் தகவல் தெரிவிக்கையில், கடந்த 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு 49 பேர் குழுவினரில் யாரிடமும் இருந்து தொடர்பு கிடைக்கவில்லை. யாராவது பேசுவார்கள் என்று காத்திருக்கிறோம்.

மேலும் சென்னை ஏஜென்சி தரப்பிலும் இன்னும் எவ்வித தகவலும் வந்து சேரவில்லை என்ற பதிலை மட்டும் கூறுகின்றனர். அதனால் 49 பேரும் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரியவில்லை. அவர்களைப் பற்றி மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து விசாரித்து, மீட்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

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நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு
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