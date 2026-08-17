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காவல்துறை தாக்கியதில் உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு - உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்

இந்த சம்பவம் குறித்து நடுநிலையான விசாரணை நடத்தவேண்டும் என்றும், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து காவலர்களையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றும் பரமசிவத்தின் உறவினர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

உயிரிழந்த பரமசிவம்
உயிரிழந்த பரமசிவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 4:01 PM IST

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மதுரை: விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பரமசிவம் என்பவர் காவலர்களால் தாக்கப்பட்டதில் உயிரிழந்ததாக கூறி, அவருடைய உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த ஜூலை 16ஆம் தேதி மதுரையைச் சேர்ந்த பரமசிவம் - அய்யம்மாள் தம்பதி, வாகனம் நிறுத்துவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் தாக்கப்பட்டதாகவும், இதுதொடர்பாக அவர்கள் சிந்தாமணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

தகராறின்போது தாக்கப்பட்டதில் காயமடைந்த அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், நள்ளிரவில் மருத்துவமனைக்குச் சென்ற காவல்துறை அதிகாரிகள், புகாரைத் திரும்பப் பெறுமாறு அவர்களை மிரட்டியதாக குடும்பத்தினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து, ஜூலை 19-ஆம் தேதி பரமசிவம் மற்றும் அய்யம்மாள் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும், அப்போது காவல் ஆய்வாளர் விஜயபாஸ்கர் முன்னிலையில் சார்பு ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் மற்றும் காவலர்கள் பரமசிவத்தை கடுமையாகத் தாக்கியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, பரமசிவத்தின் தலையில் காவலர்கள் பூட்ஸ் கால்களால் மிதித்துத் தாக்கியதில் அவர் காவல் நிலையத்திலேயே மயங்கி விழுந்ததாகவும், இந்த சம்பவம் குறித்து வெளியில் தெரிவித்தால் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துவிடுவோம் என காவலர்கள் மிரட்டியதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

காவல்துறையின் தாக்குதலால் பரமசிவத்தின் தலையில் தீவிர ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், பின்னர் வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி பரமசிவம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 16) உயிரிழந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து இறந்த பரமசிவத்தின் உறவினர் முத்துகிருஷ்ணன் கூறுகையில், “இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் விஜயபாஸ்கர், சார்பு ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார், காவலர்கள் ஆனந்த், அப்துல் முகமது உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது உரிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பரமசிவம் குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணமும் அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.

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காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் இந்த தாக்குதல் குறித்து நடுநிலையான விசாரணை நடத்தவேண்டும் என்றும், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து காவலர்களையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றும் பரமசிவத்தின் உறவினர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் பிணவறையில் பரமசிவத்தின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆர்.டி.ஓ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், எங்களது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், அதுவரை உடலை நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் என உறவினர்கள் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Last Updated : August 17, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

CUSTODIAL DEATH
PROTEST AGAINST CUSTODY DEATH
MADURAI MAN KILLED BY POLICE
சிந்தாமணி காவல் நிலைய மரணம்
ALLEGATION OF POLICE CUSTODY DEATH

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