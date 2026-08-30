நேபாள வெள்ளத்தில் குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த 6 பேர் மாயம்; உறவினர்கள் சாலை மறியல்
குரோம்பேட்டையை சேர்ந்தவர்கள் குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்காததால் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில் திரண்டு கையில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : August 30, 2026 at 11:35 AM IST
சென்னை: நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் பெருவெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி கைலாஷ் யாத்திரைக்கு சென்ற ஒரே குடும்பத்தினர் 6 பேர் உள்ளிட்ட 49 பேரின் நிலை குறித்து தகவல் தெரிவிக்கக் கோரி அவர்களது உறவினர்கள் குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த 26ஆம் தேதி நேபாளம்-திபெத் எல்லைப் பகுதியில் திடீர் பெருவெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இந்த கோர வெள்ளத்தில், தற்போது வரை 700-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள சூழலில், நூற்றுக்கணக்கானோரைத் தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
அதில், சென்னை குரோம்பேட்டையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் மூலம் தமிழகத்தை சேர்ந்த 49 பேர் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காக சென்றுள்ளனர். அவர்கள் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இவர்களில் குரோம்பேட்டை, ஜமீன் ராயப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தினர் 6 பேரும் அடங்குவர்.
அவர்களுடன் அவர்களது உறவினரான அம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரும் யாத்திரையை ஏற்பாடு செய்த குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளரின் மகனும் சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மத்திய அரசு சார்பில் பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து, தமிழகத்திலிருந்து கைலாஷ் யாத்திரைக்கு சென்ற நபர்களை மீட்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுபோன்ற சூழலில், குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேரின் நிலை குறித்து, இதுவரை உறுதியான தகவல் கிடைக்கவில்லை என்று அவர்களது உறவினர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவர்கள் எங்கு உள்ளனர்? அவர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனரா? என்பது குறித்து அரசு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களில் மீட்கப்பட்டவர்களில் முதற்கட்டமாக 21 நபர் தமிழகம் வந்துள்ளனர். ஆனால், குரோம்பேட்டையை சேர்ந்தவர்கள் குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்காததால் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில் திரண்டு கையில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி நேற்றிரவு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், பரபரப்பாக காணப்படும் ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்துா பதிக்கப்பட்டது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தங்களது உறவினர்களின் நிலை குறித்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் கிடைக்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குரோம்பேட்டை போலீசார், தமிழ்நாடு அரசும் மத்திய அரசும் இணைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். விரைவில் கண்டுபிடித்து உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என சமாதானப்படுத்தி, அமைதியாக கலைந்து செல்லுமாறு வலியுறுத்தினர். அந்த கோரிக்கையை ஏற்று, அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.