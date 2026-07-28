திருமணமான ஆறே மாதத்தில் 5 மாத கர்ப்பிணி மர்ம மரணம்; கணவரே கொன்றதாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு
மனைவி உயிரிழந்த நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள கணவருக்கு போலீசார் வலைவீசி வருகின்றனர்.
Published : July 28, 2026 at 8:57 PM IST
காஞ்சிபுரம்: திருமணமான ஆறே மாதத்தில், 5 மாத கர்ப்பிணியான சோனியாவை அவரது கணவர் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்ததாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே பழையசீவரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம் (28). ஊர்க்காவலப்படை போலீசாக உள்ள இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த சோனியா (28) என்பவரை காதலித்து, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, இவருக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சோனியா 5 மாதக் கர்ப்பிணியாக இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 28) அதிகாலை 5 மணியளவில், சோனியா மர்மமான முறையில் இறந்து கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சாலவாக்கம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சோனியாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
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இதுபோன்ற சூழலில், சோனியாவை அவரது கணவர் சோமசுந்தரம் தான் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்துவிட்டதாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு வைத்தனர். அதனால், தலைமறைவாக உள்ள காவலர் சோமசுந்தரத்தை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, பெண்ணின் உறவினர்கள் தலைமறைவாக உள்ள சோமசுந்தரத்தை கைது செய்யக் கோரி சாலவாக்கம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.