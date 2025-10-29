தாயின் வயிற்றிலேயே இறந்த குழந்தை;கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் இந்த மாதத்தில் மூன்றாவது சம்பவம்!
ஆரோக்கியமாக இருந்த குழந்தை எப்படி இறந்தது என உயிரிழந்த குழந்தையின் தந்தை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 29, 2025 at 4:24 PM IST
தஞ்சாவூர்: மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் குழந்தை உயிரிழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டி, உறவினர்கள் அரசு மருத்துவமனை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே கக்கன் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரதாப்ராஜ்(30) மற்றும் விஜயலட்சுமி(23) தம்பதியர். காதல் திருமணம் செய்த விஜயலெட்சுமி கர்ப்பமான நிலையில், கடந்த 9 மாதங்களாக கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்.28) காலை விஜயலட்சுமிக்கு திடீரென வயிற்று வலி வந்ததால், அருகே உள்ள திருப்பனந்தாள் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அவரை அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு விஜயலட்சுமியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக உள்ளதாகவும், எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அடுத்த மாதம் டெலிவரி எனக் கூறி அனுப்பி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், வீட்டிற்கு சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே விஜயலட்சுமிக்கு மீண்டும் அதிக வலி வந்ததால், அவரது கணவர் பிரதாப்ராஜ் உடனடியாக கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் "குழந்தைக்கு இதயத்துடிப்பு குறைவாக உள்ளது. ஆகையால், உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தையை வெளியே எடுக்க வேண்டும்" எனக் கூறி பிரதாப்ராஜிடம் கையொப்பம் பெற்றுள்ளனர்.
ஆனால், ஆபரேஷன் முடிந்து வெளியே வந்த மருத்துவர்கள், "எவ்வளவோ முயன்றும் குழந்தையை காப்பாற்ற முடியவில்லை எனவும், ஆண் குழந்தை வயிற்றிலேயே இறந்துவிட்டது" என்றும் கூறியுள்ளனர்.
அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பிரதாப்ராஜ், தங்களது குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருந்ததாகவும், மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் தான் குழந்தை இறந்துவிட்டதாகக் கூறி உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து மருத்துவமனை வளாகத்துக்கு வெளியே நேற்றிரவு திடீரென ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பேசிய குழந்தையின் தந்தை பிரதாப்ராஜ், “ஆரோக்கியமாக இருந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது. எனக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் அல்லது குழந்தை இறந்ததற்கான காரணம் தெரிய வேண்டும். இதேபோல வேறு எந்த குழந்தைக்கும் நடக்கக்கூடாது” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: விஜய் கதறி அழுது காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டார்! உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் பேட்டி!
மருத்துவமனை முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தால் அப்பகுதியில் இரவு நேரத்தில் பதற்றம் நிலவியது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதற்கு உடன்பட மறுத்த அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனை முன்பு நள்ளிரவு நேரத்தில் பதற்றம் நிலவியது.
முன்னதாக, கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் இந்த மாதம் மட்டும் (அக்.11 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில்) இதேபோல 2 குழந்தைகள் வயிற்றிலேயே உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், மீண்டும் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது கர்ப்பிணிப் பெண்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.