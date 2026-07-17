"அரசு தரப்பு உதவிகள் குறித்து இதுவரை தகவல் இல்லை" - சபரிவர்மனின் உடலை பெற்றுக் கொண்ட சகோதரி வருத்தம்
சபரிவர்மனின் உடலுடன் ஆம்புலன்ஸில் புறப்பட்ட அவரது உறவினர்கள், திடீரென ஆம்புலன்ஸை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்தி விட்டு, முன்னாள் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் அவர்கள் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : July 17, 2026 at 10:30 PM IST
கன்னியாகுமரி: நிவாரண உதவிகளை உடனடியாக வழங்க கோரி சபரிவர்மனின் உடலுடன் அவரது உறவினர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தென்தாமரைக்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் சபரிவர்மன். மாற்றுத்திறனாளியான இவர், சிறிய கடை ஒன்றை நடத்தி வந்தார். இந்த கடையில் தடைச்செய்யப்பட்ட குட்காவை வியாபாரம் செய்ததாகக் கூறி தென்தாமரைக்குளம் போலீசார் கடந்த 9-ஆம் தேதி அன்று அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.
பின்னர், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில், நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் விசாரணை கைதியாக சபரிவர்மன் அடைக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், உடல் நலக்குறைவால் சபரிவர்மன் இறந்துவிட்டதாக போலீசாரிடம் இருந்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் வந்துள்ளது. இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், சபரிவர்மனின் இறப்பில் மர்மம் இருப்பதாகக் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த விவகாரம் மாநிலம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், சபரிவர்மனின் உடலில் 19 இடங்களில் காயம் இருந்ததாக உடற்கூறு ஆய்வறிக்கையில் அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல் வெளியான. ஆகையால், கடந்த நான்கு நாட்களாக சபரிவர்மனின் சடலத்தை வாங்காமல் அவரின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில், பிணவறையில் வைக்கப்பட்டு இருந்த சடலம் இன்று (ஜூலை 17) குடும்பத்தினரால் பெறப்பட்டது. அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மேற்கொண்ட பிரேத பரிசோதனை தொடர்பான வீடியோ பதிவுகளை, சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர் அவர்களுக்கு ஆதரவான மருத்துவர்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து, அவர்களின் சந்தேகங்கள் போக்கப்பட்ட நிலையில் சடலத்தை பெற்றுக் கொண்டனர்.
சபரி வர்மனின் மனைவி ஆனந்தவல்லி, சகோதரி கௌதமி மற்றும் உறவினர்கள் ஆகியோர் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து உடலைப் பெற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து, அரசு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் ஈமச்சடங்கு நிதியாக ரூ. 20 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.
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இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சபரிவர்மனின் சகோதரி கௌதமி கூறுகையில், "நேற்று எங்களது வீட்டிற்கு அமைச்சர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் வருகை தந்து, பிரேத பரிசோதனை தொடர்பான ஆவணங்களை வழங்கினர். இதை எங்கள் தரப்பு மருத்துவரிடம் காண்பித்து, எங்கள் சந்தேகங்கள் போக்கப்பட்ட பின்னரே சடலத்தை பெற்று கொள்வோம் என அவர்களிடம் கூறியிருந்தேன். கூறியபடி இப்போது சடலத்தை பெற்றுக் கொண்டோம். ஆனால், அரசு தரப்பில் இருந்து தர வேண்டிய உதவிகள் குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை" என வேதனை தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, சபரிவர்மனின் உடலுடன் ஆம்புலன்ஸில் புறப்பட்ட அவரது உறவினர்கள், திடீரென ஆம்புலன்ஸை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்திவிட்டு, முன்னாள் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நிவாரண உதவிகளை உடனடியாக வழங்க கோரி சபரிவர்மன் உடலுடன் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.