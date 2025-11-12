''காவல்துறை வாகனம் மோதி 3 பேர் உயிரிழப்பு'' - உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்!
விபத்து ஏற்படுத்திய காவலர்களை கைது செய்யக் கோரி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறை பகுதியில் அமர்ந்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : November 12, 2025 at 9:04 PM IST
மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம், சக்குடி அருகே, காவல் துறை வாகனம் மோதி 3 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விபத்து ஏற்படுத்திய போலீசாரை கைது செய்ய கோரிக்கை விடுத்துள்ளதால் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மதுரை மாவட்டம், சிட்டம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பிரசாத் (25). இவரது மனைவி சத்யா (20). இந்த தம்பதியின் மகன் அஸ்வின் (2). இவர்கள் அனைவரும் மதுரை அனஞ்சியூரில் சமீபத்தில் உயிரிழந்த உறவினர் தங்கம்மாள் இறுதிச் சடங்கிற்கு சென்றிருந்தனர்.
இந்நிலையில், இறுதிச் சடங்கை முடித்து விட்டு அவர்கள், தங்கள் உறவினர் சேனை ஈஸ்வரி (25) ஆகியோருடன் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பியுள்ளனர். அப்போது சிவகங்கை மாவட்டம், சக்குடி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, எதிரே வந்த காவல்துறையின் ரோந்து வாகனம் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து இவர்கள் வந்த பைக் மீது மோதியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட பிரசாத் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும் படுகாயம் அடைந்த சத்யா, குழந்தை அஸ்வின் மற்றும் உறவினர் சேனை ஈஸ்வரி ஆகிய 3 பேர் அக்கம்பக்கத்தினரால் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக திருப்புவனம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
ஆனால், சத்யா மற்றும் குழந்தை அஸ்வின் மருத்துவமனை கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய சேனை ஈஸ்வரி மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
இந்த விபத்து குறித்து சக்குடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து உயிரிழந்த பிரசாத், சத்யா, அஸ்வின் ஆகிய மூவரின் உடல்களையும் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்க வந்தனர். அப்போது அவர்கள் உடல்களை எடுப்பதை தடுத்த அவர்களின் உறவினர்கள், விபத்தை ஏற்படுத்திய காவலர்களை கைது செய்யக் கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து அவர்களுடன் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு 3 பேரின் உடல்களையும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறை பகுதியில் இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் 200க்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டு, விபத்து ஏற்படுத்திய காவல்துறை அதிகாரிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், உடல்களை வாங்க மாட்டோம் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களிடம் போலீசார் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.