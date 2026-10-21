துறவறம் ஏற்ற பிறகு பாதிரியார் ஈட்டிய சொத்துக்களுக்கு உறவினர்கள் உரிமை கோர முடியாது - உயர் நீதிமன்றம்
பாதிரியார் வங்கியில் செய்திருந்த நிலையான வைப்புத்தொகையை (Fixed Deposit) திரும்பப் பெறுவதற்காக, அவரது உறவினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாரிசுரிமை சான்றிதழையும் ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : October 21, 2026 at 10:49 AM IST
மதுரை: துறவறம் ஏற்ற பிறகு பாதிரியார் ஈட்டிய சொத்துக்களுக்கு அவரது உறவினர்கள் உரிமை கோர முடியாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இறந்த பாதிரியார் ஒருவரின் வங்கியில் இருந்த நிலையான வைப்புத்தொகைக்கான தொகையைப் பெறுவதற்காக, அவரது உறவினர்கள் வாரிசுரிமை சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பித்திருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு சாதகமாக வாரிசுரிமை சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, பாதிரியார் தனது பணிக்காலத்தில் பெற்ற சொத்துகள் மற்றும் நலன்களின் உரிமை தொடர்பான சட்ட அம்சங்களை பரிசீலித்தது.
தொடர்ந்து, பாதிரியார் தனது பணிக்காலத்தில் சம்பாதித்த சொத்துகள் மற்றும் பெற்ற நலன்கள், அவர் பணியாற்றிய நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானவை என்பதால், அவரது உறவினர்கள் அவற்றின் மீது தனிப்பட்ட உரிமை கோர முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
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மேலும், இறந்துபோன பாதிரியார் வங்கியில் செய்திருந்த நிலையான வைப்புத்தொகையை (Fixed Deposit) திரும்பப் பெறுவதற்காக, அவரது உறவினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாரிசுரிமைச் சான்றிதழையும் ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.