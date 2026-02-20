ETV Bharat / state

போலீசார் அடித்து துன்புறுத்தியதே மரணத்திற்கு காரணம்: மருத்துவமனையில் கைதி உயிரிழப்பு குறித்து உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு

புனிதனின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயங்கள் இருப்பதாகவும், சிறையில் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் எனவும் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 8:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கைதி உயிரிழந்த நிலையில், போலீசார் அடித்து துன்புறுத்தியதாலேயே அவர் மரணம் அடைந்ததாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் சங்கர் நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வசித்து வந்தவர் புனிதன். இவருக்கு திருமணமாகி ஒரு வயதில் குழந்தை இருக்கிறது. இந்நிலையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அதே பகுதியிலுள்ள ஒரு தனியார் மதுபான பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் புனிதன் மற்றும் எதிர் தரப்பினரிடையே அடிதடி ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது எதிர்தரப்பினர் புனிதன் மீது நகையை திருடியதாக அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சங்கர் நகர் போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். ஜாமினில் வெளியே வந்த புனிதன் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். வழக்கின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தவிர்த்து வந்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு ஜாமினில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட் (NBW) உள்ளது எனக் கூறி மூன்று போலீசார் புனிதனை அழைத்துச்சென்று, மேஜிஸ்திரேட் முன்பு ஆஜர்படுத்தி பின்னர் புழல் சிறையில் அடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று (பிப்.19) மதியத்திலிருந்து புனிதனுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. நேரம் ஆக ஆக அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்ததால் அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்திருக்கின்றனர். அங்கு கைதிகளின் வார்டில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த புனிதன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இதையும் படிங்க: புதுச்சேரியில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து - பெங்களூருவைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி கடலில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

புனிதன் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மருத்துவமனைக்குச் சென்ற உறவினர்கள், புனிதனுக்கு ஏற்கனவே உடல்நலக் குறைபாடு இருந்ததாகவும், கைது செய்யும்போது அதுகுறித்து தெரிவித்தபோதிலும், அவசர சிகிச்சை அளிக்காமல் சிறையில் அடைத்ததாகவும் அவருடைய உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். மேலும் புனிதனின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயங்கள் இருப்பதாகவும், சிறையில் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் எனவும் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இறந்த உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு எடுத்துச் செல்லும்போது, உறவினர்கள் மற்றும் போலீசாருக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பின் தெரியவரும் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து உயரதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

STANLEY HOSPITAL
PRISONER DIED IN HOSPITAL
ஸ்டான்லி மருத்துவமனை
கைதி உயிரிழப்பு
PRISONER DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.