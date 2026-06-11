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பரங்கிப்பேட்டையில் எண்ணெய் கிணறுகள் அமைக்கக் கோரி விண்ணப்பம் - நிராகரிக்க முதல்வர் விஜய்க்கு கோரிக்கை

கடற்பகுதியில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள் அமைப்பதற்கு எதிராக 2025- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த அதே நிலைப்பாட்டையையே தவெக அரசும் எடுக்க வேண்டும் என்று சுந்தரராஜன் வலியுறுத்திள்ளார்.

எண்ணெய் கிணறுகள் அமையவுள்ள இடங்கள் தொடர்பான வரைப்படம்
எண்ணெய் கிணறுகள் அமையவுள்ள இடங்கள் தொடர்பான வரைப்படம் (X/@SundarrajanG)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 10:58 PM IST

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சென்னை: நான்கு ஹைட்ரோகார்பன் எண்ணெய் கிணறுகள் அமைப்பதற்கு அனுமதிக் கோரிய இந்துஸ்தான் ஆயில் நிறுவனத்தின் விண்ணப்பத்தினை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சுந்தரராஜன் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டையிலிருந்து 18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடற்பகுதி CRZ-IVA எல்லைக்குள் 4 ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள் அமைக்க இந்துஸ்தான் ஆயில் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு CRZ அனுமதிக்கோரி தமிழ்நாடு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம் செய்துள்ளது அந்நிறுவனம்.

ஏற்கனவே அதே பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் கிணறுகளில் எண்ணெய் இருப்பு குறைந்ததால் மேற்கொண்டு 4 கிணறுகள் அமைக்க இந்துஸ்தான் ஆயில் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது. கடல் பகுதிகளில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள் அமைக்கும் செயல்பாடு மிகுந்த சூழல் தாக்கம் உடையது. இது கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கும்.

கடல் பகுதிகளின் வெப்பம் அதிகரித்து அதன் சமநிலை சீர்குலைந்துள்ள நிலையில் இதுபோன்ற திட்டங்கள் கடற்பகுதி இயற்கை வளங்களை அழிக்கும். மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமும் கடுமையாகப் பாதிக்கும். 2025ல் தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு கடற்பகுதியில் அமைக்கப்படும் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளுக்கும் எதிரானதாகவே இருந்தது. அதே நிலைப்பாட்டைத் தவெக அரசும் எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.

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இத்திட்டத்திற்கான CRZ அனுமதி விண்ணப்பத்தைத் தமிழ்நாடு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையம் பரிந்துரைக்கக் கூடாது எனக் கோருகிறோம்." என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

இந்துஸ்தான் ஆயில் நிறுவனம்
ஹைட்ரோகார்பன் எண்ணெய் கிணறுகள்
CHIEF MINISTER VIJAY
CLIMATE ACTIVIST SUNDARRAJAN
TVK GOVERNMENT

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