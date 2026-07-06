போக்சோ வழக்கில் சிக்கியவருக்கு மீண்டும் கல்லூரி முதல்வர் பதவி- குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் கண்டனம்
குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை மீண்டும் அதே கல்வி நிறுவனத்தின் உயர்ந்த நிர்வாகப் பொறுப்பில் அமர்த்துவது, நடந்து கொண்டிருக்கும் நீதிமன்ற விசாரணையை மறைமுகமாக பாதிக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 6, 2026 at 11:17 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒய்எம்சிஏ உடற்கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வரை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தியதற்கு தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றவியல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ உடற்கல்வியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் ஜார்ஜ் ஆபிரகாமை மீண்டும் முதல்வராக நியமித்துள்ள கல்லூரி நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.
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கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின்படி, கல்லூரியில் பயின்ற மாணவி ஒருவர் 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தையாக இருந்தபோது, அவரிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றப்பதிவு செய்யப்பட்டு, குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, தற்போது சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
அவர் கைது செய்யப்பட்டு 50 நாட்களுக்கும் மேலாக நீதிமன்றக் காவலில் இருந்து பின்னர் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். வழக்கின் அடுத்த விசாரணை 31 ஜூலை 2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிலையில், 2026 மே 19 முதல் மீண்டும் அவரை முதல்வராக நியமித்திருப்பது நீதிநெறிக்கும், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கும், இயற்கை நீதியின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுக்கும் எதிரான செயலாகும்.
மேலும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தற்போது அதே கல்லூரியில் மற்றொரு பட்டப்படிப்பில் தொடர்ந்து பயின்று வருகிறார். தன்னிடம் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான நபரின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மீண்டும் கல்வி கற்க வேண்டிய சூழல் அவருக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாதிக்கப்பட்டவரின் பாதுகாப்பு, மனநலம் மற்றும் கல்வி உரிமைக்கு நேரடியான அச்சுறுத்தலாகும்.
குற்றவியல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை மீண்டும் அதே கல்வி நிறுவனத்தின் உயர்ந்த நிர்வாகப் பொறுப்பில் அமர்த்துவது, நடந்து கொண்டிருக்கும் நீதிமன்ற விசாரணையை மறைமுகமாக பாதிக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கல்லூரியின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள், சாட்சிகள் ஆகியோர் அனைவரும் அவரின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால், இது சாட்சிகள் மீது அச்சம், அழுத்தம் அல்லது மறைமுக செல்வாக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழலை உருவாக்குகிறது. நீதித்துறையின் மீது பொதுமக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையையும் இது பாதிக்கிறது.
"நீதி வழங்கப்படுவது மட்டுமல்ல; அது வழங்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் நம்பும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும்" என்ற இயற்கை நீதியின் அடிப்படைக் கொள்கைக்கு இந்த நடவடிக்கை முற்றிலும் முரணானது. பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளான குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டுமென அரசு, நீதித்துறை மற்றும் சமூக அமைப்புகள் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான ஒருவரை மீண்டும் அதே பதவியில் அமர்த்துவது, எதிர்காலத்தில் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகள் புகார் அளிக்கவே தயங்கும் சூழலை உருவாக்கும்.
"போக்சோ வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டாலும், உயர்ந்த பதவியை இழக்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்ற ஆபத்தான எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது. இது சமூகத்தில் பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிரான தடுப்பு முயற்சிகளையே பலவீனப்படுத்தும்.
எனவே, போக்சோ வழக்கு முடிவடையும் வரை ஜார்ஜ் ஆபிரகாமை முதல்வர் பதவியில் இருந்து உடனடியாக நீக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் பாதுகாப்பு, தனியுரிமை மற்றும் கல்வி தொடரும் உரிமையை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். உயர்கல்வித் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம், இந்த மறுநியமனம் எவ்வாறு அனுமதிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போக்சோ வழக்கில் விசாரணை நிலுவையில் உள்ளவர்கள் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்தும் பதவிகளில் தொடரக் கூடாது என்ற தெளிவான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும்.
இந்த விவகாரம் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை அல்லது ஒரு நபரை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளான குழந்தையின் பாதுகாப்பை விட, நிறுவனத்தின் நிர்வாக நலனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுமா அல்லது குழந்தையின் நலனுக்கா என்பது குறித்த அடிப்படை கேள்வியாகும்.
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கல்வி நிறுவனங்கள் குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பாதுகாப்பான இடங்களாக இருக்க வேண்டுமே அன்றி, போக்சோ வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அதிகாரத்துடன் மீண்டும் அமர்த்தப்படும் இடங்களாக மாறக் கூடாது. எனவே, இந்த முடிவை உடனடியாக திரும்பப் பெறுமாறும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு நீதியும் பாதுகாப்பும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்துகிறது" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே கோரிக்கையை வலியறுத்தி தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம், உயர்கல்வித் துறை செயலர், தமிழ்நாடு சிறார் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் ஆகியவற்றுக்கும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.