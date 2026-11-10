கூடுதல் முத்திரைத் தாள் கட்டணம் - பதிவுத்துறை அதிகாரியின் அதிகாரம் குறித்து முக்கிய உத்தரவு
இரு தரப்பு வாதங்களைப் பரிசீலித்த நீதிபதிகள், ஆவணத்தைப் பதிவு செய்து எண் ஒதுக்கியதாலேயே பதிவுப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாகக் கருத முடியாது என தெரிவித்தனர்.
Published : November 10, 2026 at 3:48 PM IST
சென்னை: கூடுதல் முத்திரைத்தாள் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க பத்திரத்தை மாவட்ட ஆட்சியரின் விசாரணைக்கு அனுப்ப பதிவுத் துறை அதிகாரிக்கு அதிகாரம் உள்ளது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் நிறுவனப் பங்குகள் தொடர்பான சொத்து மதிப்பீட்டில் முத்திரைத் தாள் கட்டணம் குறைவாகச் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறி, கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துமாறு பதிவுத் துறை அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து ஆர்.எல். லில்லிஸ் மேரி உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் ஆர். ராஜேஷ் விவேகானந்தன் முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ. வி.அருண், "இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, கூடுதல் கட்டணம் கோரிய நோட்டீஸை ரத்து செய்ததுடன், இந்திய முத்திரைத்தாள் சட்டம் பிரிவு 47-ஏ-ன் கீழ் விசாரணை நடத்த அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்தார்.
கூடுதல் கட்டணம் கோரிய நோட்டீஸை ரத்து செய்த பிறகு, மீண்டும் பிரிவு 47-ஏ-ன் கீழ் விசாரணை நடத்த அனுமதித்தது முரண்பாடானது . ஆவணப் பதிவு முடிந்து 15 நாட்களைக் கடந்த பிறகு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது" என்று வாதி்ட்டார்.
பதிவுத் துறை தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் டோமினிக் எஸ்.டேவிட், "அதிகாரிகள் நடத்திய கள ஆய்வில் சொத்தின் சந்தை மதிப்புக்கு ஏற்ப முத்திரைத் தாள் கட்டணம் செலுத்தப்படாதது தெரிய வந்ததால், உரிய விசாரணைக்காக ஆவணம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு (முத்திரைத்தாள்) அனுப்பப்பட்டது" என்றார்.
இரு தரப்பு வாதங்களைப் பரிசீலித்த நீதிபதிகள், ஆவணத்தைப் பதிவு செய்து எண் ஒதுக்கியதாலேயே பதிவுப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாகக் கருத முடியாது என தெரிவித்தனர்.
பதிவுச் சட்டத்தின் 60, 61-வது பிரிவுகளின் படி நடைமுறைகள் முடிக்கப்பட்டு, ஆவணம் சம்பந்தப்பட்டவரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட பிறகே பதிவு முழுமையடையும் என்றும் கூறினர்.
மேலும், 15 நாள் காலக்கெடு கட்டாயமானதல்ல என்ற நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து, பிரிவு 47-ஏ-ன் கீழ் ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்ட விசாரணையில் மனுதாரர்கள் பங்கேற்று தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைக்க அனுமதியளித்து மேல்முறையீட்டு மனுவைத் முடித்து வைத்தனர்.