பதிவு அலுவலகங்களில் இனி காத்திருக்க வேண்டாம் – 25 மாதிரி பதிவு மையங்கள் அமைக்க இ-டெண்டர் அறிவிப்பு
சென்னை சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பதிவுத்துறையின் கூடுதல் பதிவுத்துறைத் தலைவர் அலுவலகம் மூலம் தகுதியான சேவை வழங்குநர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 3:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 25 மாதிரி பதிவு மையங்கள் அமைக்கும் திட்டத்திற்காக பதிவுத்துறை இ-டெண்டர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்கள் சொத்துப் பதிவு மற்றும் ஆவணப் பதிவு பணிகளை எளிதாகவும், விரைவாகவும் மேற்கொள்ளும் வகையில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 25 மாதிரி பதிவு மையங்களை அமைக்கப் பதிவுத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான இ-டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பதிவுத்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நிலவும் இடப்பற்றாக்குறை, நீண்ட நேரக் காத்திருப்பு, கூட்ட நெரிசல் உள்ளிட்ட நடைமுறைச் சிக்கல்களைக் குறைத்து, பொதுமக்களுக்கு மேம்பட்ட சேவைகளை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதன்படி, காத்திருப்பு அறைகள், டோக்கன் வழங்கும் முறை, உதவிக் கவுன்டர்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் ஒருங்கிணைந்த மாதிரி பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், ஆவணப் பதிவுப் பணிகளை எளிமையாகவும், வெளிப்படையாகவும் மேற்கொள்ளும் வகையில், தேவையான தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புகளும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
முதற்கட்டமாக 5 இடங்களில் அமைப்பு
இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, சென்னை சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பதிவுத்துறையின் கூடுதல் பதிவுத்துறைத் தலைவர் அலுவலகம் மூலம் தகுதியான சேவை வழங்குநர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, முதற்கட்டமாக 5 இடங்களில் மாதிரி பதிவு மையங்கள் முன்னோடித் திட்டமாக அமைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த முயற்சி வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டால், இரண்டாம் கட்டமாக மேலும் 20 இடங்களில் மையங்கள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் 25 மாதிரி பதிவு மையங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
5 ஆண்டுகளுக்குப் பராமரிக்க ஒப்பந்தம்
இந்த மையங்களை வடிவமைத்தல், நிறுவுதல், இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் தேர்வு செய்யப்படும் தனியார் சேவை வழங்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளன. இதற்கான ஒப்பந்தக் காலம் 5 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையைப் பொறுத்து, ஒப்பந்தக் காலத்தை மேலும் 2 ஆண்டுகள் நீட்டிக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் தகுதியான நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அரசின் இ-டெண்டர் இணையதளம் வாயிலாக நவம்பர் 16-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஏலங்கள் நவம்பர் 17-ஆம் தேதி திறக்கப்பட உள்ளன.
இந்தத் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, தமிழ்நாட்டில் சொத்துப் பதிவு மற்றும் ஆவணப் பதிவு சேவைகளை நவீனமயமாக்குவதுடன், பொதுமக்களின் காத்திருப்பு நேரத்தைக் குறைத்து, சேவைகளை எளிதாகப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.