செந்தில் பாலாஜி மீதான மோசடி வழக்கு- தமிழ்வேலின் நீதிமன்ற காவலை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரை காப்பாற்றவும், வழக்கை இழுத்தடித்து நீர்த்து போக செய்யவும் தமிழ்வேல் சார்பில் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 5, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான மோசடி வழக்கை தாமதப்படுத்தும் வகையில் வழக்கு தொடர்ந்த தமிழ்வேல் என்பவரை சிறையில் அடைக்க பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட 2,202 பேருக்கு எதிரான வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட தமிழ்வேல் என்பவர் வழக்கு விசாரணையை தள்ளிவைக்கக் கோரி, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க.. கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: சுர்ஜித் பெற்றோருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்தது சரியே- உச்ச நீதிமன்றம்
குற்றப்பத்திரிகையைத் தனித்தனியாகப் பிரிப்பது (declubbing of charge sheet) தொடர்பான விவகாரத்தில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் முடிவு வரும் வரை விசாரணையை தள்ளிவைக்க வேண்டும் என்று மனுவில் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் முயற்சியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, மனுவைத் தள்ளுபடி செய்ததுடன், விசாரணைக்கு ஆஜராகாத அவருக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் உத்தரவையும் பிறப்பித்தது.
இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக சிறப்பு நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் உத்தரவு பிறப்பித்ததை எதிர்த்து, சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தமிழ்வேல் ஆஜரானார். அவரை, 14 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில், சிறையில் அடைக்கும் படி, சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தனக்கு நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, தமிழ்வேல் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், வேலைக்கு லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரை காப்பாற்றவும், வழக்கை இழுத்தடித்து நீர்த்து போக செய்யவும் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், தமிழ்வேலை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்து விசாரணையை நவம்பர் 11-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.