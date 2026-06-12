ETV Bharat / state

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடுவதை கட்டாயமாக்க கோரிய வழக்கு - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவு

வந்தே மாதரத்துக்கு எதிராகவோ அல்லது தேசிய கீதத்துக்கு எதிராகவோ இந்த வழக்கை தொடரவில்லை என மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுவதை கட்டாயமாக்கக் கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு ஆளுநரை சேர்க்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இது தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்கவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிந்த நிலையில், முதலமைச்சராக விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி மே 10 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் முதலில் வந்தே மாதரமும், தேசிய கீதமும் பாடப்பட்டு, மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளை முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழத்து பாடி துவங்கும் மரபை மீட்டெடுக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னையை சேர்ந்த அனன்யா ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "1891 ஆம் ஆண்டு தமிழறிஞர் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை எழுதிய தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தை பாடியே தமிழ்நாட்டில் அரசு நிகழ்ச்சிகள் துவங்கப்படுவதும், முடிவில் தேசிய கீதம் பாடி நிறைவு செய்வதும் பல ஆண்டுகளாக மரபாக பின்பற்றப்படுகிறது.

இந்த நடைமுறையை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரமும், தேசிய கீதமும் பாடப்பட்ட பிறகு மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடப்படுகிறது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 2026 ஜனவரி 28 ஆம் தேதி வெளியிட்ட சுற்றிக்கையில், மாநில பாடலை பாடியே அரசு நிகழ்ச்சிகளை துவங்க எந்த தடையையும் விதிக்கவில்லை.

தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடுவது வெறும் சடங்கு அல்ல. அது தமிழர்களின் உணர்வு, கலாச்சாரம் மற்றும் அடையாளமாக உள்ளது. பல தலைமுறைகளாக அரசு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடியே துவங்கப்பட்டன.

வந்தே மாதரத்துக்கு எதிராகவோ அல்லது தேசிய கீதத்துக்கு எதிராகவோ இந்த வழக்கை தொடரவில்லை. அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இந்த கலாச்சார மோதலை தவிர்க்கும் வகையில், தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாடுவதற்கு தகுந்த நிர்வாக அறிவுறுத்தல்களை பிறப்பிக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு - மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கில் ஆளுநரை சேர்க்க முடியாது என்பதால் ஆளுநர் பதிலளிக்க உத்தரவிட முடியாது என தெரிவித்த நீதிபதிகள், விசாரணையை 8 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
UNIONGOVERNMENT
TAMIL NADU GOVERNEMNT
TAMILTHAI VAZHTHU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.