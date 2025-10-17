டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம்! கால அவகாசம் நீட்டிப்பு இல்லை!
Published : October 17, 2025 at 7:27 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை அமல்படுத்த கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட மாட்டாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
மலைப் பகுதிகளில், மதுபான பாட்டில்கள் வீசப்படுவதை தடுக்க, ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் 10 ரூபாய் அதிகம் வைத்து விற்பனை செய்து விட்டு, காலி பாட்டில்களை திரும்ப தரும்பட்சத்தில் அதனை திரும்ப அளிப்பது என்ற காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை அமல்படுத்த சுற்றுச் சூழல் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இது சம்பந்தமான வழக்குகள் நீதிபதி என். சதீஷ் குமார் மற்றும் நீதிபதி டி. பரதசக்ரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 4,500 டாஸ்மாக் கடைகளில், 1479 கடைகளில் காலி மதுபான பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டம் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக, கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ. ரவீந்திரன் தெரிவித்தார். மீதமுள்ள கடைகளில், நவம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் ஒரே கட்டமாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், காலி மது பாட்டில்களை விற்றதன் மூலம் 26 கோடியே 96 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளதாகவும், காலி பாட்டில்களை சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் குறைகள் தொடர்பாக அதிகாரிகள் கூட்டம் நடத்தியுள்ளதாகவும், அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் உரிய அதிகாரிகள் முன் வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் அறிக்கையை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் என். சதீஷ் குமார் மற்றும் டி. பரதசக்ரவர்த்தி ஆகியோர், தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு 90 லட்சம் பாட்டில்கள் விற்கப்படும் நிலையில், காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் மாநிலம் முழுவதும் அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும், மேற்கொண்டு எந்த கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் உத்தரவிட்டனர்.
நீர் நிலைகளில், பொது இடங்களில், வயல் வெளிகளில் ஒரு காலி பாட்டில் கூட காண முடியாத நிலையை உருவாக்க திறமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.