உயிர்பெறும் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வத்துக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு - நீதிமன்றம் உத்தரவு
முன்னதாக, கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வத்தை விடுவித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 22, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வத்துக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை மீண்டும் விசாரணை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த 2006-2011 ஆம் ஆண்டுகளில் அமைச்சராக பதவி வகித்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், வருமானத்துக்கு அதிகமாக 3 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை 2011 ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், அவரது மனைவி மற்றும் மகன் ஆகியோர் மீதான இந்த வழக்கை விசாரித்த கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்றம், மூன்று பேரையும் வழக்கில் இருந்து விடுவித்து 2016-ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை விடுவித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டு தள்ளுபடி செய்ததுடன், சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை மீண்டும் அணுக உத்தரவிட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரி எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை கடலூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை எதிர்த்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், கடலூர் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும், விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் எனவும் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தருந்தார்.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வத்துக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார். மேலும், நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கவும் முடியாது என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையை மாற்றுவது தொடர்பாக தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்தும் பதிவுத்துறைக்கும் உத்தரவிட்டார்.
அந்தவகையில், தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் மீதான சொத்துகுவிப்பு வழக்கு மீண்டும் உயிர்பெற்று அக்கட்சிக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.