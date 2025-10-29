ETV Bharat / state

தெரு நாய்கள் பிரச்சினை தொடர்பான விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடையில்லை! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

தெரு நாய்களுக்கு எதிராகவும், நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்களுக்கு எதிராகவும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது என மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தெரு நாய்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக தொலைக்காட்சிகளில் விவாத நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

பிரபல தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒன்றில், தெரு நாய்கள் பிரச்சினை குறித்து விவாத நிகழ்ச்சி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு இருந்தது. மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலானது.

இந்த நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின், திருப்பூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தெரு நாய்கள் அதிக அளவில் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி தனியார் தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் பிரகாஷ் காந்த் என்ற வழக்கறிஞர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.

மேலும், எதிர் காலத்தில் இது போன்ற விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடக் கோரியும், தெரு நாய்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக ஊடகங்கள் தவறான தகவல்களை வெளியிடுவதை இந்திய ஒளிப்பரப்பு, மற்றும் டிஜிட்டல் அமைப்பு அனுமதிக்க கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்தக் கோரியும் அவர்கள் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

மேலும் அவர்கள் தாக்கல் செய்த மனுவில், தனியார் தொலைக்காட்சி, நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர், அந்த நிகழ்ச்சியின் இயக்குநர் மற்றும் நெறியாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஒரே மாவட்டத்தில் 19 வயதுக்குட்பட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கருத்தரிப்பு: அதிர்ச்சி தகவல்!

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தெரு நாய் பிரச்னை தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தொலைக்காட்சியில் விவாத நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சியில், தெரு நாய்களுக்கு எதிராகவும், நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்களுக்கு எதிராகவும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விவாதங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன என மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதைக் கேட்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வு, இந்த விவாகரம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் இந்த வழக்கில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க இயலாது என தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

VIJAY TV SHOW
MADRAS HIGH COURT
STRAY DOGS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.