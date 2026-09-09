ETV Bharat / state

ஒரு கிராம் உப்பின் அளவை குறைத்தால் எத்தனை உயிரிழப்புகளை தடுக்கலாம் தெரியுமா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் சொன்ன விளக்கம்

ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு 5 கிராமுக்கும் குறைவாகவே உப்பு உட்கொள்ள வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 12:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் உட்கொள்ளும் உப்பின் அளவை ஒரு கிராம் குறைத்தால், பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 10 சதவீதம் குறையும் என ஆய்வுகள் பரிந்துரைப்பதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நேற்று (செப்டம்பர் 8) பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், “இதுவரை நம் மருத்துவத்துறையானது, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முதல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வரை நோய் வந்த பிறகு அதனை குணப்படுத்தக்கூடிய நோக்கில் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வருமுன் காப்பதே சிறந்தது என்ற கூற்றுக்கு ஏற்ப, முதல் முறையாக, சமூகம், குடும்பம் மற்றும் தனிமனித அளவில் ஆரோக்கியம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் புதிய ‘positive health policy’ உருவாக்கப்படும் என்று தவெக அரசு அறிவித்திருந்தது.

அந்தக் கொள்கையின் முதல் முன்னெடுப்பாக, மக்களின் அன்றாட உணவில் உள்ள உப்பின் அளவைக் குறைக்கும் மாநில அளவிலான இயக்கம் ஒன்றை அறிவிக்க அரசு முன்வந்துள்ளது. மகாத்மா காந்தி, ஆங்கிலேயப் பேரரசை எதிர்த்துப் போராட முடிவு செய்தபோது, அவர் தேர்ந்தெடுத்த ஆயுதம் உப்பு. ஏழை, பணக்காரர் என்ற வேறுபாடின்றி, ஒவ்வொரு மனிதரின் அன்றாட வாழ்வையும் தொடும் எளிய பொருள் உப்பு ஆகும். அதே வழியில், மக்கள் அனைவரின் நலனையும் தொட வேண்டும் என்ற நோக்கில் உருவாகும் ‘POSITIVE HEALTH POLICY’-யும் இந்த உப்பிலிருந்தே தொடங்குகிறது.

5 கிராம் போதுமானது

இன்று தமிழ்நாட்டில் உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரக நோய் போன்ற தொற்றா நோய்கள் மிக முக்கியமான பொது சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் மருத்துவச் சான்றளிக்கப்பட்ட இறப்புகளில் ஏறக்குறைய 50 சதவீதம், இதயம் மற்றும் இரத்தக் குழாய் நோய்களால் நிகழ்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் தோராயமாக 1 கோடியே 80 லட்சம் மக்கள் உயர் இரத்த அழுத்த நோயுடன் வாழ்கின்றனர். இந்த நோய்களுக்கு பல்வேறு காரணிகள் இருந்தாலும் நாம் உட்கொள்ளும் உப்பின் அளவு என்பது இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

உலக சுகாதார நிறுவனம், ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு 5 கிராமுக்கும் குறைவாகவே உப்பு உட்கொள்ள வேண்டும் எனப் பரிந்துரைக்கிறது. ஆனால், அறிவியல் ஆய்வுகளின்படி, தமிழ்நாட்டு மக்கள் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 7 முதல் 8 கிராம் வரை உப்பு உட்கொள்கின்றனர். மேலும், தென்னிந்திய உணவுமுறையில், உட்கொள்ளப்படும் உப்பில் சுமார் 88 விழுக்காடு, வீட்டுச் சமையலின் போது சேர்க்கப்படும் உப்பிலிருந்தே வருகிறது என்பதும் ஆய்வுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளன.

ஒரு கிராம் உப்பு

ஒரு நாளைக்கு நாம் உட்கொள்ளும் உப்பில் வெறும் 1 கிராம் உப்பு குறைந்தாலும், இரத்த அழுத்தம் கணிசமாகக் குறைந்து, இதய நோய் உயிரிழப்புகளில் சுமார் 7 விழுக்காடும், பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் சுமார் 10 விழுக்காடும் குறையும் என்று உலக அளவிலான அறிவியல் ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

மேலும், சோடியம் குறைந்த மாற்று உப்பு பயன்படுத்திய சுமார் 21,000 நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய பன்னாட்டு ஆய்வில், பக்கவாதம் 14 விழுக்காடும், மொத்த இறப்புகள் 12 விழுக்காடும் குறைந்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனம், தொற்றா நோய் தடுப்பில் மிகக் குறைந்த செலவில் மிக அதிக பயன் தரும் சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்றாக உப்பு குறைப்பு நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது.

இந்த வலுவான அறிவியல் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் அதிக உப்பு உட்கொள்ளலைப் குறைப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த மாநில உத்தி ஒன்றை உருவாக்கி செயல்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இந்த உத்தியின் முக்கிய கூறுகள் பின்வருமாறு:

முன்முயற்சி 1 - அறிவியல் அடிப்படையிலான அடிப்படை அளவீடு

தமிழ்நாட்டு மக்களின் தற்போதைய உப்பு உட்கொள்ளல் அளவை அறிவியல் பூர்வமாகக் கண்டறிய, சிறுநீர் மாதிரி அடிப்படையிலான மாநில அளவிலான கணக்கெடுப்பு முதலில் மேற்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம், உப்பு குறைப்பு இயக்கத்தின் முன்னேற்றத்தை அளவிட்டு உறுதிப்படுத்த முடியும்.

முன்முயற்சி 2 - அரசு உணவகங்கள் மற்றும் சமையலறைகளில் உப்பு தரநிலைகள்

சத்துணவு திட்டம், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டம், அரசு மருத்துவமனை உணவுகள், விடுதிகள் உள்ளிட்ட அரசின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சமையலறைகளில், சுவையில் மாற்றம் தெரியாத வகையில், படிப்படியாக உப்பின் அளவைக் குறைக்கும் தரநிலைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே குறைந்த அளவிலான உப்பை கொண்ட உணவுப் பழக்கம் உருவாக்கப்படும்.

முன்முயற்சி 3 - சோடியம் குறைந்த மாற்று உப்பு

சோடியத்தில் ஒரு பகுதியை பொட்டாசியமாக மாற்றி, சுவையில் வேறுபாடு தெரியாத, சோடியம் குறைந்த மாற்று உப்பை மக்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முன்னோட்டத் திட்டமாக ஆய்வு செய்யப்படும். இதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் உணவுப் பழக்கத்தை மாற்றாமலேயே, உப்பின் மூலம் உடலுக்குள் செல்லும் சோடியத்தின் அளவு தானாகவே குறையும்.

முன்முயற்சி 4 - உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு ஆலோசனை

மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம் மற்றும் நலவாழ்வு மையங்கள் மூலம், உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு, உப்பு குறைப்பு குறித்த முறையான ஆலோசனை, சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மூலம் அவர்களின் வீடுகளை தேடிச் சென்று வழங்கப்படும்.

முன்முயற்சி 5 - மக்கள் விழிப்புணர்வு இயக்கம்

ஊறுகாய், அப்பளம், கருவாடு, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் போன்றவற்றில் மறைந்துள்ள உப்பு குறித்தும், நம் அன்றாட வீட்டு சமையலில் அதிக உப்பு பயன்பாட்டை படிப்படியாகக் குறைக்கும் எளிய வழிமுறைகள் குறித்தும், தனியார் உணவு விடுதிகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமான அளவு உப்பு இருக்கும் உணவுக்கான தேவையை மக்களிடையே குறைப்பது குறித்தும், மாநிலம் தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கம் மேற்கொள்ளப்படும்.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவில் பிறர் புகைத்ததை சுவாசித்து ஆண்டுக்கு 3.25 லட்சம் பேர் உயிரிழப்பு - லான்செட் ஆய்வு!

இந்த நடவடிக்கைகள், தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தொற்றா நோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளுக்கு மாற்றாக இல்லாமல், அவற்றிற்கு துணையாகவும் கூடுதலாகவும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன. இந்த இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியான பயன்பாடு, மக்களின் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை, நடைமுறைப்படுத்தும் சாத்தியக்கூறு மற்றும் செலவு ஆகியவையும் தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்யப்படும்.

உப்பு குறைப்பில் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் மிக முக்கியம். சமையலில் உப்பைச் சிறிது சிறிதாகக் குறைப்போம். உணவு மேசையில் கூடுதல் உப்பு சேர்ப்பதைத் தவிர்ப்போம். உயர் இரத்த அழுத்தத்தையும், பக்கவாதத்தையும், இதய நோயையும் தடுப்போம் நலமுடன் வாழ்வோம். அன்று உப்பு, நமது சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்தது. இன்று உப்பு குறைப்பு, நம் மக்களின் நலவாழ்விற்கான இயக்கத்தின் தொடக்கமாக அமையும்” என்று கூறினார்.

TAGGED:

REDUCING THE AMOUNT OF SALT
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
POSITIVE HEALTH POLICY
REDUCING SALT INTAKE
MINISTER ARUNRAJ EXPLAIN ABOUT SALT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.