மத்திய தொகுப்பில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு குறைப்பு
செப்.01-ல் மத்திய அரசுத் தொகுப்பில் இருந்து 3,885 மெகா வாட் மின்சாரம் மட்டுமே தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 2, 2026 at 7:22 PM IST
சென்னை: மத்திய தொகுப்பில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு குறைந்துள்ள நிலையில், தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மின் தேவையால் தமிழ்நாடு கடுமையான சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
எல் நினோவால் உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் கடும் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் வரலாறு காணாத அளவிற்கு வெப்பம் பதிவாகியிருந்த நிலையில், கடுமையான வெப்ப அலையால் 10,000- க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்தியாவிலும் எல் நினோவின் தாக்கம் உணரப்பட்டது.
தற்போது நாடு முழுவதும் கோடைக்காலம் முடிவடைந்து மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளபோதிலும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால் நாடு முழுவதும் மின் தேவையும் அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலும் மின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம், வீட்டு பயன்பாடு, விவசாயப் பயன்பாடு, தொழிற்சாலைப் பயன்பாடு போன்ற அனைத்துத் துறைகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 3.52 கோடி நுகர்வோர்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கி வருகின்றது. 2025-2026 நிதியாண்டில் நாளொன்றுக்கு மின்சார நுகர்வு 20,321 மெகாவாட்டாக இருந்தது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான மின் உற்பத்தி நிலையங்களான நெய்வேலி அனல் மின் நிலையம், திருவள்ளூர் வல்லூர் அனல் மின் நிலையம், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் உள்ளிட்ட மின் நிலையங்களில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தில் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு நாள்தோறும் 6,668 மெகாவாட் மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டிற்கு சராசரியாக மத்திய அரசின் தொகுப்பில் இருந்து 5,000 மெகாவாட் மின்சாரம் மட்டுமே தற்போது கிடைத்து வருகிறது. ஏன் மின்சாரம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவில் வழங்கப்படுவதில்லை? என்ற கேள்விக்கு மின் நிலையங்களில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறு, பராமரிப்புப் பணிகள் போன்றவையே காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மத்திய அரசுத் தொகுப்பில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு 6,668 மெகாவாட் மின்சாரம் வழங்க வேண்டிய நிலையில் ஆகஸ்ட் 31- ஆம் தேதி 3,739 மெகாவாட்டும், செப்டம்பர் 01- ஆம் தேதி 3,885 மெகாவாட்டும் கிடைத்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம், தனியார் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் இருந்து மின்சாரத்தை அதிக விலைக் கொடுத்து வாங்கி நுகர்வோர்களுக்கு மின் விநியோகம் செய்து வருகிறது. மத்திய தொகுப்பில் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய மின்சாரம், பாதியாகக் குறைந்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு கடுமையான சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து மின் தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், சோலார் மின் உற்பத்தி, காற்றாலை மின் உற்பத்தி போன்ற மரபுசாரா எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் சலுகைகளை வழங்குவதுடன் மக்களை ஊக்குவித்து வருகின்றனர்.