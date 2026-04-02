செம்மண் குவாரி வழக்கு; திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதமசிகாமணி விடுவிப்பு
அதிமுக ஆட்சியில் பழிவாங்கும் நோக்கில் என் மீது போடப்பட்ட பொய் வழக்கு என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.
Published : April 2, 2026 at 6:15 PM IST
விழுப்புரம்: செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதமசிகாமணி உள்ளிட்டோரை விடுவித்து விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அடுத்த பூத்துறை கிராமத்தில் உள்ள செம்மண் குவாரியில் அளவுக்கு அதிகமாக (2,64,644 லோடு) செம்மண் அள்ளி முறைகேடு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதமசிகாமணி உள்ளிட்ட 7 பேரை விடுதலை செய்து விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
2006-2011 திமுக ஆட்சியில் விதிகளை மீறி செம்மண் குவாரி நடத்த அனுமதி அளித்ததாக அப்போதைய கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பொன்முடி மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்த குவாரி அவரின் மகன் கவுதம சிகாமணி, ஜெயச்சந்திரன், ராஜ மகேந்திரன், சதானந்தம், கோதகுமார், கோபிநாதன், லோகநாதன் ஆகியோர் தலைமையில் இயங்கியதாகவும் புகார் எழுந்தது.
இவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக செம்மண் எடுத்ததன் மூலம் அரசுக்கு ரூபாய் 28.36 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறி 2012இல் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரால் வழக்கு பதியப்பட்டது. இந்த வழக்கு சுமார் 16 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், இவ்வழக்கில் இன்று (ஏப்ரல் 2) தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பொன்முடி உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு எதிராக போதிய சாட்சிகள் இல்லாததால் இவர்கள் அனைவரும் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதாக நீதிபதி தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, வழக்கில் அரசு தரப்பு சாட்சிகளின் விசாரணை கடந்த அக்டோபர் மாதம் முடிவடைந்தது. மொத்தமாக 57 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்ட நிலையில், அதில் 30 பேர் அரசு தரப்புக்கு எதிராக பிறழ் சாட்சியம் அளித்திருக்கின்றனர்.
இந்த வழக்கு திண்டிவனம் மாவட்ட குற்றவியல் துணை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. தீர்ப்பு பொன்முடிக்கு சாதமாக வெளியானதை அடுத்து அவரது ஆதரவாளர்கள் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தீர்ப்பை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, "அதிமுக அரசு கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு பழிவாங்கும் நோக்கில் என் மீது பொய் வழக்கு போட்டது. இந்த வழக்கின் விசாரணை முழுமையாக நடைபெற்று, தற்போது போதிய ஆதாரமில்லை என்று வழக்கில் இருந்து நீதிமன்றம் எங்களை விடுவித்துள்ளது" என்றார்.