டெல்லி குண்டுவெடிப்பு வழக்கு: காஷ்மீரில் பல்வேறு இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை
ஏற்கனவே குல்காம் பகுதியில் பயங்கரவாத அமைப்பினரின் நடமாட்டம் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில், அதுகுறித்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகவே தற்போது சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : March 23, 2026 at 2:44 PM IST
ஸ்ரீநகர்: டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக இன்று காஷ்மீரில் பல்வேறு இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ)அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 10ஆம் தேதி நடைபெற்ற கார் குண்டுவெடிப்பில் 15 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறையும், தேசிய புலனாய்வு முகமையும் (NIA) தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, இன்று காஷ்மீரின் பல்வேறு பகுதிகளில் NIA விசாரணை நடத்தியது. ஹந்த்வாரா, ரஃபியாபாத், குல்காம் ஆகிய பகுதிகளிலும், வேறு சில இடங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் அதிகாரிகள் சோதனைகளில் ஈடுபட்டனர்.
ஹந்த்வாராவின் குலூரா பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு தொழிலதிபருக்கு சொந்தமான வீட்டில் என்ஐஏ குழு சோதனை நடத்தியது. இந்த சோதனையில் பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களை அதிகாரிகள் கைப்பற்றியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதேபோல், ரஃபியாபாத்திலுள்ள போனபோரா ஷட்லூ பகுதியிலுள்ள டாக்டர் பிலால் நசீர் மல்லா வீட்டிலும் NIA சோதனை நடத்தியது. ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறி மல்லா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் முக்கிய குற்றவாளியான உமர் நபிக்கு லாஜிஸ்டிக் உதவிகளை வழங்கியதோடு, ஆதாரங்களை அழித்ததாகவும் NIA கூறியிருந்தது.
இன்று குல்காம் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு பகுதிகளில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் பயங்கரவாத அமைப்பினர்களின் நடமாட்டம் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில், அதுகுறித்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக தான் தற்போது சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பின் முதற்கட்ட விசாரணையில் ஹரியானா அல்ஃபலா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த டாக்டர் உமர் நபி, குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை ஓட்டிவந்தது தெரியவந்தது. தற்கொலை படை தாக்குதல் முறையில் நடந்த இந்த குண்டுவெடிப்பில் உமர் நபியும் உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
டெல்லி காவல்துறை மற்றும் தேசிய புலனாய்வு முகமை ஆகியவை இந்த சம்பவத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அமலாக்கத்துறைக்கு பரிந்துரைத்தது. அதன்பேரில் மருத்துவ கல்லூரியில் பரிசோதனை மேற்கொண்ட அமலாக்கத்துறை கணக்கில் வராத 48 லட்சம் ரூபாயை பணத்தை பறிமுதல் செய்தது. இந்த பணத்தை பயங்கரவாத செயல்களுக்கு பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் நிலையில் அதுகுறித்த விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று திடீரென காஷ்மீரின் பல்வேறு பகுதிகளில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த சோதனைகளில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.