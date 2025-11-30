ETV Bharat / state

டிட்வா புயல் எதிரொலி: இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்... பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்டும், திருப்பத்தூர், தி.மலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: டிட்வா புயல் எதிரொலியாக திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்டு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘டிட்வா புயலால் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பெய்துள்ளது.

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு இலங்கை பகுதிகளில் நிலவிய ‘டிட்வா’ புயல் வடக்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடதமிழகம், புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதிகளில், கடலூருக்கு கிழக்கு-தென் கிழக்கே சுமார் 100 கி.மீ தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு கிழக்கு-வடகிழக்கே 100 கி.மீ தொலைவிலும், புதுவைக்கு தென்கிழக்கே 110 கி.மீ தொலைவிலும், வேதாரண்யத்திற்கு வடகிழக்கே 140 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 180 கி.மீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டிருந்தது.

அப்போது புயலுக்கும், வடதமிழக - புதுச்சேரி கடற்கரைக்குமான குறைந்தபட்ச தூரம் 70 கி.மீ ஆக இருந்தது. இப்புயலானது, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடதமிழகம்-புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளுக்கு இணையாக வடதிசையில் நகரக்கூடும். அவ்வாறு நகரும் பொழுது, கடற்கரையிலிருந்து குறைந்தபட்ச தூரமானது, இன்று பிற்பகலில் 60 கிலோமீட்டராகவும், மாலை 30 கிலோமீட்டராகவும் இருக்கக்கூடும்.

இதனால், இன்று (நவ.30) வட தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக, திருவள்ளூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்டும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்டும், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல நாளை (டிச.1) திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

சென்னைக்கான அறிவிப்பு

இன்றும், நாளையும் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

இன்று வடதமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 70-80 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 90 கி.மீ வேகத்திலும் வீசும், மாலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து மணிக்கு 55-65 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 75 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். நாளை காலை முதல் மணிக்கு 45-55 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

தென் தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் இன்று மதியம் முதல் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60-70 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மாலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து மணிக்கு 50-60 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை காலை முதல் மணிக்கு 45-55 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா பகுதிகள் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று மதியம் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60-70 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கி.மீ வேகத்திலும், மாலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து மணிக்கு 50-60 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். நாளை காலை முதல் மணிக்கு 45-55 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

இன்று தெற்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 55-65 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 75 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை காலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து மணிக்கு 45-55 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

