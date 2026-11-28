சீருடையில் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட 14 காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை
சமூக வலைதளங்களில் காவல் சீருடையில் ரீல்ஸ் வெளியிடும் காவலர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு அவர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 28, 2026 at 9:40 PM IST
சென்னை: சீருடை அணிந்து சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட 14 காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
காவலர்கள் சீருடையில் இருக்கும் போது சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வெளியிடுவது தொடர்பாக காவல்துறை தலைமை அலுவலகம் ஏற்கெனவே கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. காவல்துறையின் சீருடையைப் பயன்படுத்தி இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வெளியிடும் காவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தின் எச்சரிக்கையையும் மீறி தொடர்ந்து சில காவலர்கள் சீருடையில் ரீல்ஸ் வெளியிட்டு வருவதாகக் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து சமூக வலைதளங்களில் சீருடை அணிந்து ரீல்ஸ் வெளியிடும் காவலர்களைக் கண்காணித்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்காகத் தனிக்குழு அமைக்கப்பட்டது.
இந்தக் குழுவினர் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளப் பக்கங்களைக் கண்காணித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதில் சென்னையில் மட்டும் 14 காவலர்கள் காவல் சீருடை அணிந்தபடி ரீல்ஸ் வெளியிட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து அந்த 14 காவலர்களின் விவரங்களும் பட்டியலிடப்பட்டு அவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக காவலர்கள் மீதும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் காவல் சீருடையில் ரீல்ஸ் வெளியிடும் காவலர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு அவர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
காவல்துறையின் சீருடை என்பது அத்துறையின் கண்ணியம் கட்டுப்பாடு மற்றும் பொறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாகும். அத்தகைய சீருடையை அணிந்துகொண்டு சமூக வலைதளங்களில் பொழுதுபோக்கு ரீல்ஸ், நடனம், டிரெண்டிங் பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களுடன் வீடியோக்களை வெளியிடுவது காவல்துறையின் நற்பெயருக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனக் கருதப்படுகிறது.
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மேலும் சீருடையில் வீடியோ வெளியிடுவதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட காவலரின் பணி அடையாளம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்கள் வெளிப்படும் அபாயமும் இருப்பதாகக் காவல்துறை கருதுகிறது. இதனால் காவல் சீருடையைப் பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள் வெளியிடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் தொடர்ந்து இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை இருக்கும் என காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் எச்சரித்து உள்ளனர்.