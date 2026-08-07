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சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு: பொன்முடிக்கு பிறப்பித்த பிடிவாரண்ட்டை திரும்பப் பெற்ற நீதிமன்றம்

கடந்த 2025-ல் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சைவ, வைணவம் மற்றும் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைகுரிய வகையில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி பேசியதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம்
சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 2:25 PM IST

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சென்னை: சைவ, வைணவம் மற்றும் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு பிறப்பித்த பிடிவாரண்டை சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் திரும்பப் பெற்றுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள திமுக இளைஞர் அணியின் தலைமை அலுவலகமான அன்பகத்தில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி இருந்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியின் இந்த பேச்சிற்கு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்களும், பொதுமக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அப்போது உயர்க்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக மத ரீதியாக வெறுப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், மத உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் சைதாபேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி
முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வழக்கானது எம்.பி., எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, சர்ச்சை பேச்சு தொடர்பான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். பொன்முடியின் மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

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இந்நிலையில், பொன்முடி மீதான சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தர பாண்டியன், செப்டம்பர் 2-ஆம் தேதிக்குள் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியை கைது செய்து ஆஜர்படுத்தும்படி காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தர பாண்டியன் முன்பு இன்று பொன்முடி நேரில் ஆஜராகி தனக்கு எதிரான பிடிவாரண்டை திரும்பப்பெற வேண்டும் என மனுத்தாக்கல் செய்தார். பொன்முடியின் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, பொன்முடிக்கு எதிராக பிறப்பித்த பிடிவாரண்ட் உத்தரவை திரும்பப் பெற்று, வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

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FORMER MINISTER PONMUDI
DMK
பொன்முடி சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு
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