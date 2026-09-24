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EXPLAINER: வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் வங்கக் கடலில் புயல்கள் அதிகம் உருவாக காரணம் என்ன?

எல் நினோவால் தென்மேற்கு பருவமழை, நீர்வளம் குறைவு, நீடித்த கோடையின் தாக்கம் ஆகிய மூன்று வகைகளில் தமிழ்நாடு பாதிப்படைந்துள்ளது என்று டெல்டா வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் அதிகபடியான புயல்கள்
வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் அதிகபடியான புயல்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 3:41 PM IST

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-BY எஸ்.சிவக்குமார்

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் அதிகபடியான புயல்கள் உருவாகுவதற்கான காரணம் என்ன என்று தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மென் ஹேமச்சந்திரன் பிரத்யேக தகவல் அளித்துள்ளார்.

இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடா பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களால், அக்டோபர் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை வீசும் காற்றை வடகிழக்கு பருவமழை (North East Monsoon) என்கிறோம். இந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் புயல்கள் தான் தமிழகத்திற்கு அதிகபடியான மழை தருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வடகிழக்கு பருவமழை புயலை மட்டுமே சார்ந்து இருப்பது ஏன்? வங்கக்கடலில் அதிக அளவிலான புயல்கள் உருவாவதற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

புயல் எப்படி உருவாகும்

உலக அளவில் உருவாகும் அனைத்து புயல்களும் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற
ன. இவை உருவாக்கக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து பெயர்கள் மாற்றம் பெறும். அதன்படி இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்கள் சைக்ளோன்கள் எனவும், பசிபிக் கடலில் உருவாகும் புயல்கள் "டைபோன்கள்"எனவும், அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்கள் "ஹரிகேன்கள்" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

புயல் உருவாக கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 26.5 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் குறைந்து 60 மீட்டர் ஆழம் வரை இருக்க வேண்டும். கடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது வெப்ப காற்று விரைவாக மேல் எழும்புகிறது. இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து ஈரமான காற்று மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. இதனால் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது என்கின்றனர் வானிலை ஆய்வாளர்கள்.

அதன்படி, வெப்ப காற்று தொடர்ந்து மேல் எழும்போது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுவடைந்து புயல் உருவாகிறது. குறிப்பாக காற்றின் வேகத்தை பொறுத்து புயல் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி காற்றின் வேகம் மணிக்கு 62 கிலோ மீட்டர் முறை இருந்தால் அது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என்றும், 63 முதல் 88 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் போது அது புயல் எனவும் குறிக்கப்படுகிறது.

காற்றின் வேகம் மணிக்கு 89 முதல் 117 கிலோ மீட்டரை தாண்டினால் அது தீவிரப்புயலாகவும், காற்றின் வேகம் 118 முதல் 165 கிலோமீட்டர் வரை வீசினால் மிக தீவிரபுயல் என்றும், 166 கிலோமீட்டர் முதல் 220 கிலோமீட்டர் வரை வீசினால் அதி தீவிரபுயல் என்றும் அதிகபட்சமாக 221 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை காற்று வீசினால், அது சூப்பர் புயல் என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழையின் போது புயல்கள் உருவாக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள தகவல்கள் குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக தகவல்களை பகிர்ந்தார். அப்போது அவர் புயல், வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த நமது செய்தியாளரின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவற்றை இங்கு விரிவாக காண்போம்.

வடகிழக்கு பருவமழை புயல்களை சார்ந்து இருப்பதற்கான காரணம் என்ன?

பொதுவாக தென்மேற்கு பருவமழையின்போது அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடலில் உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள், தென்மேற்கு காற்றை ஈர்த்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மழையைத் தருகின்றன. ஆனால், வடகிழக்கு பருவமழையைப் பொறுத்தவரை தென்சீனக் கடலில் இருந்து வரும் ஈரப்பதம் மிகுந்த கிழக்குக் காற்றை ஈர்ப்பதற்கு, ஒரு புயல் சின்னம் அல்லது தாழ்வு பகுதி அவசியமாகிறது. இது இலங்கை மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகி, படிப்படியாக தாழ்வு மண்டலமாகவும் புயலாகவும் வலுவடைந்து இந்தியப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து மழையை அளிக்கிறது.

தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மென் ஹேமச்சந்திரன் பிரத்யேக பேட்டி
தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மென் ஹேமச்சந்திரன் பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வங்கக்கடலில் ஏன் அதிக புயல்கள் உருவாகின்றன?

அரபிக்கடலைச் சுற்றி பெரும்பாலான பகுதிகளில் பாலைவனங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. ஆனால் வங்கக்கடலைச் சுற்றி இமயமலை மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத் தொடர்கள் அமைந்துள்ளன. மேலும், வங்கக்கடலின் ஆழம், கடல் நீரோட்டம் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை காரணமாக அதன் வெப்பநிலை எப்போதும் 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியே பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த சாதகமான சூழ்நிலையே இங்கு அதிக புயல்கள் உருவாக முதன்மை காரணமாகும்.

புயல்களுக்கு பெயரிடும் முறை

புயல்களுக்கான பெயர்களை தெற்காசிய நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து முன்மொழிகின்றன. அந்த வரிசையில், வங்கதேசம் பரிந்துரைத்த 'அர்னாப்' மற்றும் இந்தியா பரிந்துரைத்த 'முரசு' ஆகிய பெயர்கள் அடுத்தடுத்து உருவாகும் புயல்களுக்கு வைக்கப்படவுள்ளன. இந்த பெயர்களுக்கும் புயலின் தீவிரத்திற்கும் எந்தவித நேரடி தொடர்பும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வரலாற்று ரீதியாக செப்டம்பர் மாதத்தில் புயல்கள் உருவாவது மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகும். கடந்த 165 ஆண்டுகளில் செப்டம்பர் மாதத்தில் 46 புயல்கள் மட்டுமே உருவாகியுள்ளன. அதில் கடந்த 25 ஆண்டுகளில் வெறும் 3 புயல்கள் மட்டுமே உருவெடுத்துள்ளன.

புயல்களின் வகைகள் என்னென்ன?

புயல்கள் பொதுவாக மூன்று வகைப்படும். காற்று சேதத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தும் புயல்கள், காற்று மற்றும் மழை ஆகிய இரண்டாலும் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் புயல்கள், மழைப்பொழிவை மட்டுமே முதன்மையாகத் தரும் புயல்கள் என இவை மூன்று வகைப்படும். உதாரணத்திற்கு "கஜா", "ஒகி" ஆகிய புயல்களால் பெரிதாக மழை சேதம் இல்லாமல், பெரும் காற்று சேதத்தை மட்டுமே தந்தன.

ஆனால் "தானே", "வர்தா" ஆகிய புயல்கள் அதீத காற்றுடன் கூடிய மழை பாதிப்பை கொடுத்தது. "நிசா", "நிவர்", "மாண்டஸ்", "மிக்ஜாம்", "ஃபெஞ்சல்" ஆகிய புயல்கள் பெறும் மழைபொழிவை மட்டுமே தந்தன. நடப்பு ஆண்டில் (2026) 'சூப்பர் எல் நினோ' மற்றும் 'நேர்மறை ஐஓடி' (Positive IOD) தாக்கத்தின் காரணமாக, காற்று பாதிப்பை விட அதிக மழைப்பொழிவைத்தரக்கூடிய புயல்களுக்கே வாய்ப்புகள் அதிகம் என வானிலை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

எல் நினோ தாக்கம் தற்போது எந்த அளவில் உள்ளது?

சூப்பர் எல் நினோ தொடர்ச்சியாக விரிவடைந்து வருகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய பகுதிகளில் வெப்பநிலை 29.65 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் நிலவுகிறது. இது இயல்பை விட 3.04 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு அதிகரித்த வெப்பநிலையாக உள்ளது. இது வரக்கூடிய வாரங்களில் மேலும் தீவிரம் அடைவதற்கான சூழல் காணப்படுகிறது. ஆகையால் வடகிழக்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் 'சூப்பர் எல் நினோ' 'தீவிரமான சூப்பர் எல் நினோ'வாக மாற வாய்ப்புள்ளது.

"சூப்பர் எல் நினோ" தாக்கத்தால் இந்தியாவிற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?

ஏற்கனவே எல் நினோ இந்தியாவை பாதிக்க தொடங்கிவிட்டது. தென்மேற்கு பருவமழை சரியாக அமையாதது, இந்த ஆண்டுக்கான வேளாண் பாதிப்பால் உணவு உற்பத்தி குறைவு, பொருளாதாரப் பணவீக்கம், அணைகளில் நீர் குறைவால் மின்சார உற்பத்தி குறைந்து மின்சாரம் பற்றாக்குறை போன்ற பாதிப்புகள் எல் நினோ தாக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ளது. எல் நினோவால் நீடித்த கோடையின் தாக்கத்தாலும் இம்மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இப்படியாக ஒட்டுமொத்த துறைகளிலும் எல் நினோ தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தற்போது தீவிரம் அடைந்துள்ளது.

எல் நினோவால் தமிழ்நாடு அடையும் பாதிப்புகள் என்ன?

இயல்புக்கு குறைவான தென்மேற்கு பருவமழை, நீர்வளம் குறைவு, நீடித்த கோடையின் தாக்கம் ஆகிய மூன்று வகைகளில் தமிழ்நாடு பாதிப்படைந்துள்ளது. இவை அனைத்தும் அக்டோபர் இரண்டாவது வாரம் வரை நீடிக்கும். அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்திற்கு பிறகு வடகிழக்கு பருவமழையின் மூலம் நீடித்த மழை பொழிவு இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது 2-ஆம் கட்ட எல் நினோ பாதிப்பாக அமைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து மூன்றாம் கட்ட எல் நினோ தாக்கம் உலக அளவில் தீவிரமடையும். இது 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி தொடங்கி ஜூலை வரையில் நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் உலக அளவில் அதிக வெப்பநிலை, வெப்ப அலைகள், காட்டுத் தீ பரவுதல், வறட்சி, வறண்ட வானிலை போன்ற பாதிப்புகள் எதிர்ப்படக்கூடும். தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை தற்போது முதல் கட்ட எல்நினோ தாக்கத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறோம் என்று ஹேமச்சந்திரன் கூறினார்.

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