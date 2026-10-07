பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் வராததால் ரியல் எஸ்டேட் துறைக்கு இழப்பு - கிரெடாய் தலைவர் வேதனை
பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு மாற்றாக புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிரெடாய் அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 8:06 PM IST
சென்னை: பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் வராததால் ரியல் எஸ்டேட் துறைக்கு பெரிய அளவில் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கிரெடாய் அமைப்பின் தமிழ்நாடு தலைவர் ஹபீப் தெரிவித்துள்ளார்.
கிரெடாய் (CREDAI - Confederation of Real Estate Developers' Associations of India) தமிழ்நாடு நடத்தும் '5-வது ஸ்டேட் கான்' மாநாடு குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது.
ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமான துறைக்கான 5-வது ஸ்டேட்கான் மாநாடு அக்டோபர் 11 , 12 தேதிகளில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளது. இதில் Fair Build 2026 என்ற கண்காட்சியும் நடக்கவுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் ரியல் எஸ்டேட் துறைக்கு தேவையான முக்கிய விஷயங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிப்பாதை குறித்து விவாதிக்கப்படும். இந்த மாநாட்டில் தமிழகத்தின் முக்கிய கிரெடாய் உறுப்பினர்கள், அரசின் கொள்கை வகுப்பாளர்கள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கட்டுமானத் துறை தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கிரெடாய் தமிழ்நாடு தலைவர் ஹபீப் பேசியபோது, "ரியல் எஸ்டேட் துறை சென்னை மட்டுமின்றி மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி,ஒசூர், சேலம், தூத்துக்குடி என தமிழ்நாட்டின் எல்லா மாவட்டங்களிலும், கிராமங்களிலும் கூட இருக்கிறது. கிரெடாய் தமிழ்நாட்டில் மதுரை, கோவை, சேலம் உள்ளிட்ட 10 நகரங்களில் இருந்தாலும், கொடைக்கானல், கரூர், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் விரிவுபடுத்த உள்ளோம்.
இன்றைக்கு AI காலகட்டத்தில் இருப்பதால் எல்லாம் ஆன்லைன் மூலம் தான் செயல்படுகிறது. இந்த மாநாட்டிற்கு இளைஞர்கள் வர வேண்டும். நிறைய கற்று கொள்ள முடியும். கடந்த வாரம் ரியல் எஸ்டேட் துறை சார்பில் ஒருவர் ( DAC Developer இயக்குநர் டாக்டர் சதீஷ் குமார்) ஐ.நா சபையில், தமிழ்நாட்டின் கட்டிடகலை குறித்து பேசியது வரவேற்கத்தக்கது" என்றார்.
பரந்தூர் விமான நிலையம் வராததால் ரியல் எஸ்டேட் துறையினருக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நிச்சயமாக ஒரு இடத்தில் ஒரு விமான நிலையம் வருகிறது என்று சொல்லும் போது நிறைய திட்டங்கள் இருக்கும். அதை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் வரும். சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் மிகவும் அவசியம். ஹைதராபாத், பெங்களூருவில் விமான நிலையம் சர்வதேச தரத்தில் இருக்கும்.
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ஆனால் சில காரணங்களால் பரந்தூரில் விமான நிலையம் வரவில்லை. விமான நிலையம் வராததால் இழப்பு தான். விரைவில் அரசு அதற்கு மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து விமான நிலைய கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தான் ரியல் எஸ்டேட் வளரும். ரியல் எஸ்டேட் துறை வளரும்போது நாட்டின் பொருளாதாரம் சேர்ந்து உயரும். தமிழ்நாடு அரசு 1.5 டிரில்லியன் பொருளாதார இலக்கு வைத்துள்ளனர். நாமும் சீனாவை போல வேகமாக வளர வேண்டும்.
அரசு இதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். வளர்ந்த நாடுகளில் சாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திவிட்டு தான் அந்தப் பகுதியில் வளர்ச்சித் திட்டங்களை துவங்குவார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சித் திட்டங்களை அறிவித்து விட்டுத்தான் கட்டமைப்பு பணிகளை துவங்குகிறோம். வளர்ச்சி திட்டங்களை அறிவிக்கும் போது, அதனை சுற்றிலும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் வளர்ச்சி அடைகிறது.
அதேபோல் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை அரசு வரையறை செய்யும்போது, அதன் அருகில் ரியல் எஸ்டேட் செய்தவர்கள் பாதிக்கப்படுவர். இதுகுறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கிராமங்களிலும் ரியல் எஸ்டேட் செய்து வருகின்றனர். எங்கள் அமைப்பில் 600க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்துள்ள எங்கிருந்தும் ஆவணங்களை பதிவு செய்யலாம் என்ற பத்திரப்பதிவு திட்டம் எளிதாக இருந்தாலும், அதிலும் உள்ள சில நடைமுறை சிக்கல்களை களைய வேண்டும். திட்டங்களுக்கு அரசு அனுமதி அளிப்பதில் மேலும் விரைவாக செயல்பட வேண்டும். சில இடங்களில் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடு செய்தப் பின்னர் அனுமதி பெறுவதற்கு சில மாதங்கள் ஆகின்றன. அதனை விரைந்து வழங்க வேண்டும். அப்போது தான் ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சி அடைந்து, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதரமும் வளர்ச்சி அடையும்" என்று ஹபீப் தெரிவித்தார்.