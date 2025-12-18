ETV Bharat / state

ஜெயலலிதாவின் வரி பாக்கியை சரியாக கூறினால் செலுத்த தயார் - நீதிமன்றத்தில் ஜெ. தீபா தரப்பு பதில்

வருமான வரித்துறை அனுப்பிய புதிய நோட்டீஸின் படி, 13 கோடியே 69 லட்சம் ரூபாயில் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதத்திற்கான பாக்கி தொகையை தவணை முறையில் செலுத்தி விட்டதாக தீபா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 12:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி பாக்கி எவ்வளவு என சரியான தொகையை தெரிவித்தால், அதை செலுத்த தயாராக இருப்பதாக அவரது வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜெ. தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், அவரது ரூ.36 கோடி வரி பாக்கியை செலுத்த வேண்டும் என வருமான வரித்துறை சார்பில் கடந்த ஜூலை மாதம் தீபாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.

இதனை எதிர்த்து தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், “மறைந்த ஒருவரின் வருமான வரி பாக்கியை அவரது வாரிசு செலுத்த வேண்டும் என சட்ட ரீதியாக கோர முடியாது" என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதற்கிடையே, "36 கோடி ரூபாய்க்கு பதிலாக 13 கோடியே 69 லட்சம் ரூபாய் பாக்கியை தீபா செலுத்தினால் போதும் என அவரது கணவர் தீபக்குக்கு வருமான வரித்துறை சார்பில் திருத்தப்பட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த தீபக் தரப்பு, ரூ. 13 கோடியே 69 லட்சத்தில் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதத்திற்கான பாக்கி தொகை தவணை முறையில் செலுத்தப்பட்டு விட்டதாக தீபக் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கானது, நீதிபதி சி.சரவணன் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வருமானவரி மற்றும் செல்வ வரி (ரூ.10 கோடி) என பல வரிகள் பாக்கி இருப்பதாக வருமான வரித்துறை கூறுகிறது. சரியான தொகையை தெரிவித்தால், செலுத்த தயாராக இருப்பதாக தீபா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்றும், யாரும் எந்த சிறப்பு சலுகையும் கோர முடியாது எனவும் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: முட்டைகளில் கேன்சர் வேதிப்பொருள்? - நாடு முழுவதும் சோதனை நடத்த FSSAI அதிரடி உத்தரவு

இதனையடுத்து, எவ்வளவு வரி பாக்கி செலுத்த வேண்டுமென கணக்கு விவரங்களை சரிபார்த்து விளக்கமளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என வருமான வரித்துறை தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, விசாரணையை ஜனவரி 12-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

TAGGED:

JAYALALITHA ASSET ACCUMULATION CASE
ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு
CASES AGAINST JAYALALITHA
JAYA DEEPA PAYING JAYALALITHA FINE
JAYALALITHA PENDING INCOME TAX

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.