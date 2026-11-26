எத்தனை முறை தோற்றாலும் தோற்பேன்; யாரிடமும் ஆதரவு கேட்கமாட்டேன் - சீமான் உறுதி
"எத்தனை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அவற்றை விட்டுவிட்டு அம்பாசமுத்திரத்தில் மட்டும் கண்டு கதறுகின்றனர். அதற்குக் காரணம், நான் அங்கு வேட்பாளர் என்பதுதான்" என்று சீமான் தெரிவித்தார்.
Published : November 26, 2026 at 10:51 PM IST
நெல்லை: "தேர்தலில் எத்தனை முறை தோற்றாலும் தோற்பேன்; யாரிடமும் சென்று ஆதரவு கேட்க மாட்டேன்" என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லை மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இன்று நடைபெற்ற தமிழர் எழுச்சி நாள் கூட்டத்தில், கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பங்கேற்று பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், "தோல்வியைக் கண்டு அஞ்சுபவர்கள் நாங்கள் அல்ல. தமிழர்கள் ஓர் இனமாக இருந்தோம், தற்போது தமிழினம் இறந்துவிட்டது. தெற்காசியா முழுவதும் பரவியிருந்த தமிழினம் தற்போது இடமில்லாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. நாட்டை ஆள்பவர்களுக்கே தமிழ் தெரியவில்லை.
தலைவன் என்பவன் மக்களுக்காகப் போராடும் புரட்சியாளராக இருக்க வேண்டும், நம்மை நிராகரிப்பவர்களை நினைத்து கவலைப்படாமல் பெருமை கொள்ள வேண்டும்.
தமிழகத்தில் இருந்து கல்,மண் உள்ளிட்ட கனிம வளங்களைத் தடையின்றி எடுத்துச் செல்ல நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. மற்ற மாநிலங்களில் மலைகள் இல்லையா? தமிழக மலைகளை மட்டும் உடைத்து கனிம வளங்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிப்பதைத் தட்டிக்கேட்கத் திராணியற்ற அரசு உள்ளது.
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மேகதாதுவில் அணை கட்டியே தீருவேன் என கர்நாடக முதலமைச்சர் கூறுகிறார். பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் அணை கட்டுவதாகக் கூறுகிறார், தமிழக முதலமைச்சர் அவரது தோளில் கைபோட்டு புகைப்படம் எடுக்கிறார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில், நாம் தமிழர் கட்சி பேசவில்லை என விமர்சிக்கின்றனர். நான் பேசும்போதெல்லாம் யாரும் கேட்கவில்லை. இனி ஒவ்வோர் ஆண்டும் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதில் பிரச்சினை ஏற்படும். என்னிடம் இந்தப் பிரச்சினையைக் கொடுத்தால் ஒரு மணி நேரத்தில் முடித்துவிடுவேன்.
கஞ்சா போதையில் காவல் துறையினரை நடுரோட்டில் வெட்டும் நிலை உள்ளது. இப்படியிருக்க பெண் குழந்தைகளுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு இருக்கும். பிளாக் டிக்கெட் விற்றவர்கள், திரள் நிதியைத் திருடுவதாக என்னைப் பற்றி பேசுகின்றனர். கார் வாங்கியதற்குப் போட்ட அபராதத்தை கூட கட்டாத முதலமைச்சர் நேர்மையைப் பற்றி பேசத் தகுதியற்றவர்.
நான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஏன் என்னை பற்றியே எல்லா இடத்திலும் பேசுகிறீர்கள்? படித்துச் சொன்னால் யாரும் கேட்கமாட்டார்கள் என்பதால் இப்போது நான் நடிக்கச் சென்றுவிட்டேன். தற்போது தமிழகத்தின் பிஸி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறேன்.
நாம் தமிழர் கட்சி, திமுகவிடம் சரணடைந்துவிட்டதாகப் பேசுவது கொடுமையானது. தவெகவை எதிர்த்துப் பேசினால் திமுகவிடம் பெட்டி வாங்கிவிட்டதாகவும் பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசினால் இஸ்லாமிய அமைப்புகளிடம் பணம் பெற்றுவிட்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.
பதவி ஆசை, பண ஆசை எனக்கு இல்லை. வாக்குக்குப் பணம் வாங்காமல் வாக்களித்தவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் என்னை விமர்சிக்கலாம். பணம், பரிசுப் பொருட்கள், சாராயம் என அனைத்தும் வழங்கப்பட்டும் 20 லட்சம் பேர் எங்களுக்கு இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுகவிடம் சீமான் விலை போய்விட்டதாகக் கூறுகின்றனர். அதிகாரத்தில் இருப்பது தமிழக வெற்றிக் கழகம். நான் விலை போயிருந்தால் அக்கட்சியிடம்தான் விலை போயிருக்க வேண்டும். முத்துராமலிங்க தேவர், காமராஜர், கக்கன் போன்ற தலைவர்கள் வாழ்ந்த நாட்டில் விஜயைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.
அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பணமும் அதிகாரமும் கடுமையாக வேலை செய்யும். என்னை சட்டமன்றத்திற்கு வரவிடாமல் பல்வேறு தடைகளை உருவாக்குவார்கள்.
இனி செயலில் இறங்க முடிவு செய்து, பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டோம். நமது கோட்டையை அம்பாசமுத்திரத்தில் இருந்து திறக்க இருக்கிறோம். கோட்டையைத் திறக்கும் சாவி துவாரமாக அம்பாசமுத்திரம் இருக்கும்.
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சீமானை பொது வேட்பாளர் எனக் கூறுவது கற்பனையான பேச்சு. எத்தனை முறை தோற்றாலும் தோற்பேன்; யாரிடமும் சென்று ஆதரவு கேட்க மாட்டேன். இசக்கி சுப்பையா எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருமாறு பேசியவர். பதவி வேட்கை இருந்திருந்தால் அன்றே கூட்டணிக்குச் சென்றிருப்போம்.
திமுக, அதிமுக தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் சீமானை பொது வேட்பாளர் எனக் கூறவில்லை. நானும் அதனைச் சொல்லவில்லை. எத்தனை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அவற்றை விட்டுவிட்டு அம்பாசமுத்திரத்தில் மட்டும் கண்டு கதறுகின்றனர். அதற்குக் காரணம், நான் அங்கு வேட்பாளர் என்பதுதான்.
முதலமைச்சர் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் வேறு தொகுதிகளுக்குச் செல்லாமல் அம்பாசமுத்திரத்திலேயே சுற்றி வருவார். அனைத்து திட்டங்களையும் இங்கு தொடங்க உள்ளார். நான் வெற்றி பெறக்கூடாது என நினைப்பவர்கள் இருப்பதாலேயே, நான் வெற்றி பெற வேண்டும்" என்று ஆவேசமாக பேசினார்.