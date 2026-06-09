ஆட்சி கவிழ்ந்தால் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
ஒருவேளை தமிழகத்தில் ஆட்சி கவிழ்தால் திமுக தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறதா? என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : June 9, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: ஆட்சி கவிழ்ந்தால் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். கழிவறை சுத்தமாக இருக்கிறதா? என்பதை முதலில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், மருத்துவமனை ஊழியர்கள், அதிகாரிகளின் வருகை பதிவேட்டையும் ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தளங்களிலும் சுகாதாரம் குறித்து ஆய்வு செய்த அவர், சுத்தமாக இல்லாதது குறித்து சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான அரசு மற்றும் தனியார் ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் இருந்தும் பிரதிநிதிகள் வருகை தந்திருந்தனர். இந்த வருடம் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும்.
ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் உள்ள அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை பிரிவு உலக தரத்தில் உள்ளது. அனைத்து பரிசோதனையும் செய்கின்றனர். முன்கூட்டியே பதிவு செய்து காத்திருக்கும் அளவுக்கு உள்ளது. அந்த அளவிற்கு தரமாக உள்ளது. அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை பிரிவில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கிறேன். ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் அனைத்து மருத்துவ சிகிச்சைகளும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன.
அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மக்கள் வர தயங்குவது சுத்தமின்மை, கூட்ட நெரிசல் காரணமாக தான். ஒப்பந்த விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கழிவறைகள் தினமும் 8 முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதை தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளோம். அதே போல் உங்கள் வீட்டு கழிவறையை எப்படி வைத்துக் கொள்வீர்கள்? அதுபோல வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஓமந்தூரார் மருத்துவமனைக்கு தினமும் 2500 முதல் 3000 நோயாளிகள் வருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனையில் போதுமான இதய மருத்துவர்கள் இல்லை. மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகமாக்குவது தொடர்பாக பேசி முடிவெடுக்கலாம். இங்கு வசதிகள் நன்றாக இருப்பதால் நிறைய பேர் வருகின்றனர். எனவே மருத்துவ சேவைக்காக பொதுமக்கள் காத்திருக்கின்றனர். இதே போன்று மற்றொரு மையத்தை உருவாக்குவது தொடர்பாக பேசி முடிவெடுப்போம்" என்றார்.
மருத்துவமனைகளில் மின்தடை தொடர்பான கேள்விக்கு, மின்சாரத்துறை அமைச்சரிடம் இது பற்றி பேசியுள்ளோம். மருத்துவமனையில் மின்சார மூலம் இயங்கும் உயிர் காக்கும் கருவிகள் பல இருக்கின்றன. எனவே மருத்துவமனைக்கு மின்தடை ஏற்படக் கூடாது என்பதை பேசி வருகிறோம். ஒருவேளை மின் தடை ஏற்பட்டால் ஜெனரேட்டர் வசதியும் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்கிறோம்.
ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக்கழக ஆட்சி கவிழ்ந்தால் நாங்கள் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம். அவர்கள் (DMK) தயாரா? ஆனால் அப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை. ஐந்தாண்டுகள் நிச்சயம் இந்த ஆட்சி நடக்கும். எப்போது தேர்தல் நடந்தாலும் அதை சந்திக்கும் ஆற்றல் எங்களுக்கு இருக்கிறது" என்றார்.
மேலும், அதிமுக 108 இடங்களில் டெபாசிட் இழந்தது என்று பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, "நான் பேசியது தவறான தரவுகள் தான். அது தவறு தான்" என ஒப்புக் கொண்டார்.