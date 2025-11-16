ETV Bharat / state

'கிளை நூலகத்துக்கு நிரந்தர கட்டடம்' - ஜெயங்கொண்டம் எம்எல்ஏக்கு பாராட்டு விழா நடத்திய வாசகர்கள்!

ஜெயங்கொண்டம் கிளை நூலகத்தில் பயின்று காவல்துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை உள்ளிட்ட பல அரசு பணிகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

பாராட்டு விழாவில் எம்எல்ஏ க.சொ.க. கண்ணன்
பாராட்டு விழாவில் எம்எல்ஏ க.சொ.க. கண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 9:00 PM IST

அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் கிளை நூலகத்துக்கு நிரந்தர கட்டடம் கட்டப்பட்டு முதல்வர் திறந்துவைத்த நிலையில், அத்தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் க.சொ.க. கண்ணனுக்கு வாசகர்கள் சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.

அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் கிளை நூலகத்திற்கு இடம் தேர்வு செய்து நிரந்தர கட்டடத்தில் இயங்க செய்ய வேண்டும் என வாசகர்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். அவர்களது கோரிக்கையை ஏற்ற ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் க.சொ.க. கண்ணன் புதிதாக இடத்தினை தேர்வு செய்து நூலகம் கட்டடம் கட்டி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.

இதனால் ஜெயங்கொண்டம் பகுதி நூலக வாசகர்கள் எம்எல்ஏ க.சொ.க. கண்ணனுக்கு பாராட்டு விழா உள்பட முப்பெரும் விழா நடத்தினர். இந்த விழாவில் வாசகர்கள் எம்எல்ஏ க.சொ.க. கண்ணனுக்கு சால்வை அணிவித்து நன்றி தெரிவித்தனர்.

இவ்விழாவில் வாசகர்கள் பேசும்போது, ''ஜெயங்கொண்டம் கிளை நூலகம் நீண்ட நாட்களாக பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்தது. தற்போது புதிய கட்டடத்தில் இயங்குவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதே நேரத்தில் கூடுதலாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தரை தளம், மேற்கூரை தளம் ஆகியவற்றை அமைத்திருந்தால் இன்னும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.‌

தற்போது கிளை நூலகத்தில் பயின்று காவல்துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை உள்ளிட்ட பல அரசு பணிகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஆகவே அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்'' என்று எம்எல்ஏவிடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட எம்எல்ஏ கண்ணன், வாசகர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி அளித்தார். ஜெயங்கொண்டம் பகுதிக்கு நூலக கட்டடம் அமைத்து தந்த எம்எல்ஏவுக்கு பாராட்டு விழா நடத்திய வாசகர்களின் நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

இதன் பிறகு க.சொ.க.கண்ணன் எம்எல்ஏ பேசியதாவது:

கம்போடியா நாட்டிற்கு சென்று அங்கு தமிழ் சங்கத்தின் சார்பில், மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனுடைய 1000 ஆவது ஆண்டு விழாவை தமிழ் சங்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்துகின்றனர். அதற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் என்னை சிறப்பு அழைப்பாளராக பேசுவதற்கு அங்கு அழைத்துள்ளனர். அதில் கலந்து கொள்ள நான் செல்ல இருக்கிறேன்.

இப்பவும் எனக்கு வருத்தமான செய்தி என்னவென்றால் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு இடத்தை தேடி தேர்வு செய்து எனது சொந்த பணம் ரூபாய் 4,80,000 கட்டித்தான் பெரியவளையம் வனத்துறையில் இருந்து இடத்தை கைப்பற்றி பட்டா மாற்றி தற்பொழுது அந்த இடத்தில் 16 கோடி ரூபாய் நிதியில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கட்டப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது.

நான் 18 ஆம் தேதி இரவு விமானத்தில் கம்போடியா கிளம்புகிறேன். 20 ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அந்த அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை திறந்து வைக்கிறார்.

இதையும் படிங்க: வட்டாட்சியரை கடித்து குதறிய வெறிநாய்; மூன்று நாளில் விளக்கமளிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு ஆட்சியர் உத்தரவு!

நூலகத்திற்கு காணொளி காட்சி மூலம் தமிழக முதல்வர் திறந்து வைத்த போதும் நான் இங்கு இல்லை. ஊட்டியில் நடந்த கூட்டத்திற்கு சென்று விட்டேன். என்னால் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதேபோல் தற்பொழுது அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை தமிழக முதல்வர் திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள என்னால் முடியவில்லை. நான் கம்போடியா செல்கிறேன். இருப்பினும் நான் இல்லை என்றாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான். நான் செய்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றித் தந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளேன்'' என்றார்.

