காலை வாரிய பங்குச்சந்தை; ரூ. 60 லட்சம் கடன்பட்டு ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் எடுத்த கோர முடிவு
ஆன்லைன் டிரேடிங் முதலீட்டில் ஆர்வம் கொண்ட மோகன், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வங்கியில் 30 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி அதில் முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : August 7, 2026 at 8:10 AM IST
சென்னை: நண்பர்களிடம் கடன் வாங்கி ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்து நஷ்டம் ஏற்பட்டதால், ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் கூவம் ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
‘ஆன்லைன் வர்த்தகம் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது’ என பங்குச்சந்தை வணிகத்தில் ஈடுபடும் தரகு நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரிடமும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனினும், சிலர் டிரேடிங்கிற்கு (பங்கு வர்த்தகம்) அடிமையாகி பல லட்சங்கள் முதல் கோடி ரூபாய் வரை பணத்தை இழந்து வாழ்க்கையைத் தொலைக்கின்றனர்.
சென்னை கே.கே. நகர் காமராஜர் சாலை பகுதியில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர்கள் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த மோகனும் (30) இதில் சிக்கி தன் உயிரை பறிகொடுத்துள்ளார். டிரேடிங் தொடர்பான புரிதல் இல்லாமல் பணத்தை இழக்கும் சாமானியர்களுக்கு மத்தியில், ரிசர்வ் வங்கியின் ஊழியருக்கு நேர்ந்த இந்த சம்பவம் பலரின் மனதில், ‘உண்மையில் ஆன்லைன் டிரேடிங் லாபகரமானதா’ என்ற கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறது.
இவர் பாரிமுனையில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். ஆன்லைன் டிரேடிங் முதலீட்டில் ஆர்வம் கொண்ட மோகன், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வங்கியில் 30 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி, அதில் முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னர், தனது நண்பர்களிடம் இருந்து கூடுதலாக 30 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி, ஆன்லைன் டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்த நிலையில், அதில் பெருமிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அவருக்கு சுமார் 60 லட்ச ரூபாய் கடன் சேர்ந்துள்ளது. கடன் சுமை அதிகமாகி கடன் கொடுத்தவர்கள் கடனை திருப்பி கேட்டு மோகனுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வந்துள்ளனர்.
இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மோகன், என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நேற்றிரவு கோட்டூர்புரம் பாலத்திற்கு அருகே வந்து, அங்கிருந்து கூவம் ஆற்றில் குதித்து உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றுள்ளார்.
இதனை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் உடனே காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தன் பேரில், கோட்டூர்புரம் காவல்துறையினரும், மைலாப்பூர் தீயணைப்பு வீரர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஏரியில் குதித்த மோகனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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இரவு நீண்ட நேரம் தேடியும் மோகன் உடலை கண்டு பிடிக்க முடியாமல் போனதால், தீயணைப்பு வீரர்களும், காவல்துறையினரும் திரும்பி சென்றுள்ளனர். நீண்ட நேரம் ஆனதால், ‘மோகன் உயிரிழந்திருக்கலாம்’ என்ற கணிப்பில் தீயணைப்பு வீரர்கள் இன்று காலை முதல் மீண்டும் அவரது உடலை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மறுபுறம் கோட்டூர்புரம் காவல்துறையினர் ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் மோகன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை 044 2464 0050, 044 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.