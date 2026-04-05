போடியில் 50,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார் - ஆர்.பி.உதயகுமார்
போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் ஆலோசித்தார்.
Published : April 5, 2026 at 2:49 PM IST
தேனி : போடி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் 50 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெறுவார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தேர்தல் பரப்புரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதி கவனத்தை பெற்றுள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், திமுக சார்பாக போடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு எதிராக அதிமுக நாராயணசாமியை வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளது. தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இவர், நேற்று (ஏப்ரல் 4) போடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து போடி அதிமுக தேர்தல் அலுவலகத்தில் வேட்பாளர் நாராயணசாமி மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கலந்துகொண்டு, போடி தொகுதியில் உள்ள வெற்றி வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசித்தார்.
கூட்டம் முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”போடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வரப்போகும் தீர்ப்புதான் தமிழகத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போன்று யாரும் முடிவெடுக்க கூடாத நிலையை ஏற்படுத்தும் தீர்ப்பாக அமையும். புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர், புரட்சித்தலைவி அம்மா ஆகியோரின் ஆன்மா இன்னும் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்று நிரூபிப்பது போல, இப்பகுதி மக்கள் என்றும் இரட்டை இலைக்கு மட்டுமே வாக்களிப்பார்கள். அதன்படி, அதிமுக வேட்பாளர் வி.டி. நாராயணசாமி சுமார் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அமோக வெற்றி பெறுவார்” என தெரிவித்தார்.
போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக வேட்பாளராக இருந்து வெற்றிப் பெற்றவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இந்த வெற்றி பயணத்தை வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளராக தொடர முனைப்பு காட்டி வருகிறார். அதே வேளையில், அதிமுகவும் இத்தொகுதியை மீண்டும் தங்களிடமே வைத்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் தீவிரமாக செயல்படுகிறது.