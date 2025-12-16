ETV Bharat / state

தவெகவுடன் அதிமுக கூட்டணியா? - சூசகமாக பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர்

ஓராயிரம் ஸ்டாலின் வந்தாலும், ஒரு லட்சம் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்தாலும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 6:03 PM IST

மதுரை: திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஈபிஎஸ் தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைந்தால் அவர்களை வரவேற்க தயார் என தவெகவுடனான கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு ஆர்.பி உதயகுமார் சூசகமாக பதிலளித்துள்ளார்.

சென்னை செல்வதற்காக மதுரை ரயில் நிலையம் சென்ற முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான ஆர்.பி உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அதிமுக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், கூட்டணியை டெல்லியில் பாஜகவும், தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமியுமதான் முடிவு செய்வர்” என்றார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் அண்ணாமலையை சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு, “தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. அவரவருக்கு தெரிந்த செய்தியை அவரவர் பாணியில் பாராட்டிக் கொள்கின்றனர். இதை குற்றச்சாட்டாக சொல்ல முடியாது" என்றார்.

தொடர்ந்து அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், "எங்களுடைய கூட்டணியை கண்டு ஆளும் திமுக நடுநடுங்கி போயிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்கும் கட்சிகள், மக்களுக்கு சேவை செய்யும் கட்சிகள், ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகள், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணையலாம். இதனை உறுதி செய்யும் வகையில்தான் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாக அது நிறைவேறும். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என்றார்.

விஜய் கூட்டணிக்கு வருவார் என்று நம்புகிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, "யார் யார் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் என்று ஜாதகம் பார்க்க முடியாது. திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைந்தால் மக்கள் அவர்களை வரவேற்க தயாராக உள்ளனர்” என்று கூறினார்.

'விஜய்யை முதல்வராக்குவேன்' என செங்கோட்டையன் கூறியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "அதை நான் பார்க்கவில்லை” என்றார். அவரிடம், செங்கோட்டையன் லருகைக்கு பின் தவெக வளர்ச்சியை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்று கேட்டதற்கு, “ஜனநாயக நாட்டில் தேர்தல் திருவிழாவின்போது யார் வேண்டுமானாலும் வருவார்கள், போவார்கள். யாரையும் வரவேண்டாம் என்று சொல்ல முடியாது. சாமி யாருக்கு வரம் தரப்போகிறது என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு” என்றார்.

பாஜக 80 தொகுதிகளை உறுதி செய்துவிட்டதா? என்ற கேள்விக்கு, “தலைமை எடுக்கும் முடிவுகளை தொண்டர்கள் வரவேற்கத்தான் முடியுமே தவிர, அதுகுறித்து விவாதிக்க முடியாது. பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

2026 தேர்தலில் திமுக எதிரியா? தவெக எதிரியா? என்ற கேள்விக்கு, “அதிமுகவின் ஒரே எதிரி திமுக மட்டும்தான். 54 வருடங்களாக எங்களுக்கு திமுகதான் எதிரி. ஓராயிரம் ஸ்டாலின் வந்தாலும், ஒரு லட்சம் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்தாலும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்” என்று ஆர்.பி.உதயகுமார் பதிலளித்தார்.

